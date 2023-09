Prezzi benzina e gasolio, oggi primi ribassi

(Adnkronos) – Con il nuovo calo per le quotazioni dei prodotti raffinati (il quarto per la benzina, il terzo per il gasolio in una settimana) si vedono oggi i primi ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti e benzina dei maggiori marchi. L'ultimo lieve calo dei prezzi si era visto il primo settembre. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 2,005 euro/litro (invariato, compagnie 2,010, pompe bianche 1,993), diesel self service a 1,942 euro/litro (invariato, compagnie 1,947, pompe bianche 1,929). Benzina servito a 2,139 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,182, pompe bianche 2,053), diesel servito a 2,076 euro/litro (invariato, compagnie 2,120, pompe bianche 1,989). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,721, pompe bianche 0,701), metano servito a 1,395 euro/kg (-3, compagnie 1,400, pompe bianche 1,391), Gnl 1,264 euro/kg (-1, compagnie 1,265 euro/kg, pompe bianche 1,262 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,079 euro/litro (servito 2,322), gasolio self service 2,023 euro/litro (servito 2,275), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

