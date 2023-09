Prezzi carburanti, nuovi rialzi per benzina e diesel

(Adnkronos) – Nuovi rialzi dei prezzi per benzina e diesel. Continua la corsa delle quotazioni dei prodotti raffinati, in particolare del gasolio che raggiunge la benzina superando i mille dollari la tonnellata per la prima volta da fine novembre 2022. Lieve aumento anche per i prezzi dei carburanti alla pompa. Brent sempre sopra i 90 dollari al barile, e si avvicina sempre più la soglia che consentirebbe di far scattare l'accisa mobile: nella media dell'ultimo bimestre il Brent è a un passo dai 77 euro, a fronte di un prezzo di riferimento nel Def di 77,4 euro al barile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di due centesimi al litro su benzina e gasolio. Per Tamoil +1 cent/litro sulla verde e 2 cent sul diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,974 euro/litro (invariato, compagnie 1,981, pompe bianche 1,956), diesel self service a 1,887 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,895, pompe bianche 1,868). Benzina servito a 2,108 euro/litro (invariato, compagnie 2,153, pompe bianche 2,017), diesel servito a 2,022 euro/litro (+1, compagnie 2,069, pompe bianche 1,928). Gpl servito a 0,708 euro/litro (invariato, compagnie 0,717, pompe bianche 0,696), metano servito a 1,394 euro/kg (invariato, compagnie 1,402, pompe bianche 1,387), Gnl 1,263 euro/kg (invariato, compagnie 1,263 euro/kg, pompe bianche 1,264 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,039 euro/litro (servito 2,290), gasolio self service 1,969 euro/litro (servito 2,224), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

