Prezzo benzina e gasolio in calo oggi, quanto costano

(Adnkronos) – Nuovo calo per i prezzi della benzina e del gasolio oggi, 9 ottobre 2023. Ma i gli eventi in Israele scuotono i mercati. Già venerdì il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati si era interrotto per la benzina ed era molto attenuato sul gasolio. Dopo i drammatici eventi di sabato in Medio Oriente, il vento sui mercati petroliferi rischia di cambiare bruscamente. Ne è un primo segnale la quotazione del Brent, che venerdì ha chiuso sotto gli 85 dollari e già nelle prime ore di questa mattina è balzata sopra gli 87. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di due cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di 2 cent/litro su entrambi i prodotti. Per Tamoil -2 cent/litro sulla benzina e -4 cent sul gasolio.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,948 euro/litro (-27 millesimi, compagnie 1,949, pompe bianche 1,946), diesel self service a 1,917 euro/litro (-15, compagnie 1,919, pompe bianche 1,912). Benzina servito a 2,087 euro/litro (-26, compagnie 2,126, pompe bianche 2,009), diesel servito a 2,056 euro/litro (-14, compagnie 2,096, pompe bianche 1,974). Gpl servito a 0,718 euro/litro (+2, compagnie 0,727, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,396 euro/kg (-1, compagnie 1,407, pompe bianche 1,387), Gnl 1,285 euro/kg (+1, compagnie 1,275 euro/kg, pompe bianche 1,292 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,026 euro/litro (servito 2,280), gasolio self service 2,001 euro/litro (servito 2,261), Gpl 0,854 euro/litro, metano 1,515 euro/kg, Gnl 1,292 euro/kg.

© Riproduzione riservata