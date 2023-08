Prigozhin, video prima della morte: “Sto bene”

(Adnkronos) – Spunta un nuovo video di Evgheny Prigozhin, risalente a qualche giorno prima della sua morte, avvenuta il 23 agosto scorso nello schianto dell'aereo a bordo del quale viaggiava. Il canale Telegram di Grey Zone, vicino al gruppo Wagner, ha diffuso un breve video nel quale Prigozhin ironizza sulle voci che intorno al suo destino: "Per tutti quelli che discutono se sono vivo o no e su come sto… Attualmente è un fine settimana della seconda metà di agosto 2023. Sono in Africa – dice ironico il capo di Wagner – Quindi, per coloro che amano speculare sulla mia fine, sulla mia vita privata, sul mio lavoro o su qualsiasi altra cosa: va tutto bene". Secondo il Guardian, che non è in grado di verificare il luogo o la data in cui è stato girato, il video è stato ripreso a bordo di un veicolo in movimento. Ma la divisa e il berretto che indossa Prigozhin sembrano gli stessi di quelli indossati nel video del 21 agosto scorso, due giorni prima della sua morte, e che sarebbe stato girato in Mali. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata