Prima ti squilla il telefono, poi te li ritrovi in casa | Allarme rosso in tutta la Nazione: l’ultima truffa è infallibile

Fai attenzione all’ultima truffa che si sta diffondendo in tutta Italia e non solo, è molto davvero pericolosa: potresti restare al verde.

L’ultimo modo che hanno escogitato i cyber criminali per truffare gli utenti ignari è una vera e propria trappola.

Se non stai in guardia ti ritrovi con il conto corrente svuotato. Ecco che cosa fare in caso si abbia il sospetto di essere stati contattati dai ladri senza scrupoli.

Impara come funziona l’ultima truffa e difendi il denaro che hai guadagnato con tanta fatica. Non cascarci anche tu!

L’ultima truffa si basa su un meccanismo da brividi, escogitato a tavolino. Scopri come i ladri hanno convinto le vittime e sono riusciti a raggirarle.

L’ultima truffa della carta di credito, come funziona

L’ultima truffa, che ha interessato i Paesi più ricchi del vecchio continente, ha davvero sconvolto tutti e ha messo in moto un meccanismo che sembra aver riscosso già grande successo. Le vittime che avevano accumulato risparmi in modo onesto, sono rimaste al verde, senza accorgersi di nulla. A lanciare l’allarme è stata la polizia belga, che ha fatto sapere della nuova frode perpetrata ai danni di utenti ignari. A causa della nuova truffa costoro si sono visti azzerare completamente il conto corrente bancario.

Alcuni ladri si sono finti operatori bancari e hanno convinto i correntisti a un gesto, a cui non è stato poi possibile porre rimedio. In altre parole, senza neanche avere il tempo di rendere di rendersene conto, hanno visto sparire i soldi custoditi sul deposito. Scopriamo come agiscono i criminali senza scrupoli e, soprattutto, che cosa fare per evitare di cascarci.

Come fare a proteggere il proprio denaro

I truffatori agiscono contattando le loro vittime a telefono e dicendo che la loro banca ha necessità di sostituire la carta di credito. Questa scusa è plausibile, perché in effetti capita che le banche possano attuare dei piani di sostituzione di bancomat e carte di credito. I finti operatori dunque, dopo la telefonata, si recano di persona a casa delle vittime e si fanno rilasciare pin e carte di credito con il pretestuoso motivo, anticipato telefonicamente. Questo avrebbe dovuto già far suonare un campanello d’allarme perché i piani di sostituzione delle carte di credito prevedono l’invio direttamente al destinatario della nuova carta, e anche un periodo durante il quale entrambe sono valide. Dopo qualche mese, una volta che la banca ha dato moto a tutti i clienti di ricevere la nuova carta, la vecchia carta smette di funzionare e, solo a quel punto non risulta più valida e pertanto può essere cestinata autonomamente. Insomma, nessun operatore si reca a casa dei correntisti a prendere di persona pin né carte di credito.

Per evitare i raggiri bisogna evitare di rilasciare qualsiasi informazione personale a sconosciuti, sebbene questi si dichiarino in operatori della banca presso la quale abbiamo acceso un conto corrente. Ogni banca tutela i clienti e la loro privacy e invia i codici personali, e soprattutto i pin relativi alle carte di credito, esclusivamente in busta chiusa, tramite posta raccomandata, all’indirizzo dei correntisti. In alternativa, la banca può comunicare i pin tramite mail ed sms ma solo ed esclusivamente ai diretti interessati o consegnarli presso gli sportelli delle filiali. Dunque è impossibile che la banca chieda di pronunciare al telefono codici personali o informazioni come dati sensibili.