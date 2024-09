Prima vittoria per la Viola, due rigori beffano i biancocelesti: Fiorentina 2-1 Lazio

Quella di oggi era una gara tra due squadre che attraversavano momenti totalmente diversi in questa stagione. I padroni di casa della Fiorentina erano a caccia della prima vittoria stagionale, mentre la Lazio, a quota 7 punti, arrivava da una bella prestazione contro il Verona allo Stadio Olimpico. Ferita dalla sconfitta in rimonta contro l’Atalanta, la Viola era chiamata a vincere, anche per scacciare tutte le polemiche riguardanti l’operato di Palladino. Baroni, di contro, ha dovuto fare i conti con l’assenza pesante del Taty Castellanos, vittima di un infortunio che ha richiesta più di una precauzione.

Primo Tempo

La sfida tra Fiorentina e Lazio è iniziata subito con un ritmo intenso, promettendo spettacolo fin dai primi minuti. Al 1′, il fischio iniziale dell’arbitro dà il via alle ostilità, e la Fiorentina sembra voler dettare legge sin dai primi momenti.

L’occasione più clamorosa per i viola arriva al 9′. Andrea Colpani si libera in area dopo aver ricevuto un passaggio preciso, si coordina e calcia a colpo sicuro. La sua conclusione sembra destinata a finire in rete, ma il pallone si stampa sul palo di sinistra, lasciando i tifosi della Fiorentina con un urlo strozzato in gola. Una grande occasione sfumata!

La Lazio non si lascia intimidire e continua a lottare per il controllo del gioco. La Fiorentina, però, comincia a innervosirsi, e all’11’ Robin Gosens viene ammonito per un intervento troppo irruento. L’arbitro Matteo Marcenaro non ha dubbi e sventola il cartellino giallo. Ora Gosens dovrà stare molto attento per il resto del match.

La partita continua su ritmi alti, con la Lazio che cerca di pungere in contropiede. Al 26′, Gustav Isaksen della Lazio viene ammonito per un fallo tattico: anche in questo caso, il giallo è sacrosanto.

La svolta arriva al 41′. La Lazio guadagna un calcio piazzato in zona pericolosa, e Nuno Tavares si incarica della battuta. Il suo cross è perfetto e trova la testa di Mario Gila, che con una leggera deviazione supera David de Gea. Il pallone passa sotto le gambe del portiere spagnolo e si infila in rete. La Lazio è avanti 1-0!

I biancocelesti spingono ancora per cercare il raddoppio. Al 37′, Boulaye Dia prova un missile dal limite dell’area, mirando all’angolino basso di sinistra. Sembra un tiro destinato a gonfiare la rete, ma David de Gea si riscatta con un intervento strepitoso, negando la gioia del gol al giocatore della Lazio.

La tensione in campo sale, e al 42′ Cristiano Biraghi della Fiorentina commette un fallo che non lascia dubbi all’arbitro: è giallo anche per lui. La Fiorentina sembra faticare a mantenere la calma mentre la Lazio gestisce il vantaggio.

Dopo un primo tempo carico di emozioni e occasioni, al 45+1′ l’arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti. La Lazio va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Mario Gila, ma la Fiorentina ha dimostrato di poter essere pericolosa.

Secondo Tempo

Il secondo tempo della sfida tra Fiorentina e Lazio inizia subito con un ritmo intenso e ricco di emozioni. Al 46′, la Fiorentina decide di apportare alcune modifiche, con Luca Ranieri che prende il posto di Cristiano Biraghi e Albert Gudmundsson che subentra a Lucas Martinez Quarta. Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, spera di dare una svolta alla gara con questi cambi.

La svolta arriva quasi immediatamente: al 48′, Matteo Guendouzi della Lazio commette un fallo in area e l’arbitro non ha dubbi. Fischia il calcio di rigore per la Fiorentina! Albert Gudmundsson si presenta dal dischetto e con una freddezza glaciale insacca il pallone all’angolino basso di destra. Ivan Provedel, portiere della Lazio, non può fare nulla. È il gol del pareggio: 1-1!

La partita continua a offrire grande spettacolo, e i cambi si susseguono per entrambe le squadre. Al 61′, Marco Baroni decide di inserire Loum Tchaouna e Nicolo Rovella al posto di Gustav Isaksen e Gaetano Castrovilli. La Fiorentina risponde con Christian Kouame che subentra a Rolando Mandragora al 65′. I tecnici cercano di modificare l’inerzia della gara con forze fresche.

La Lazio fa altre due sostituzioni: Manuel Lazzari lascia il campo al 69′, sostituito da Adam Marusic, mentre al 68′ Pedro prende il posto di Boulaye Dia. Intanto, la Fiorentina inserisce Jonathan Ikoné al 81′ al posto di Andrea Colpani, mentre Yacine Adli sostituisce Danilo Cataldi al 83′, cercando di dare maggiore spinta offensiva ai viola.

La tensione cresce negli ultimi minuti. Al 86′, Patric della Lazio viene ammonito per un intervento falloso su un avversario. Poco dopo, un giocatore della Fiorentina viene atterrato in area e la squadra viola reclama il rigore, ma l’arbitro Matteo Marcenaro inizialmente lascia correre. Tuttavia, il VAR interviene e segnala una possibile irregolarità. Dopo una breve revisione, al 88′ l’arbitro assegna il calcio di rigore alla Fiorentina!

Nuno Tavares, responsabile del fallo, viene ammonito. E così, ancora una volta, Albert Gudmundsson si incarica della battuta dal dischetto. Al 90′, con grande freddezza, piazza il pallone sotto la traversa e porta la Fiorentina in vantaggio per il 2-1.

Gli ultimi minuti sono incandescenti. Al 90′, Matteo Guendouzi viene ammonito per proteste, mentre al 90+5′ anche Dodo della Fiorentina finisce sul taccuino dei cattivi per le sue parole poco rispettose nei confronti dell’arbitro.

Dopo cinque minuti di recupero, la partita si conclude con una vittoria per 2-1 della Fiorentina, che grazie a due rigori trasformati da Albert Gudmundsson, ribalta la situazione e porta a casa tre punti fondamentali. Una gara ricca di colpi di scena, in cui la Lazio esce sconfitta dopo un secondo tempo di grande sofferenza.

Pagelle

Provedel – 6,5

Lazzari – 6,5

Gila – 7

Patric – 6

Nuno Tavares – 6,5

Castrovilli – 5,5

Guendouzi – 6

Isaksen – 6

Dia – 6

Zaccagni – 6

Noslin – 5,5