Primo Maggio a Roma: una guida completa ai Supermercati e Centri Commerciali aperti

Il Primo Maggio è segnalato nei nostri calendari come la celebre Festa dei Lavoratori, un giorno in cui i lavoratori in tutto il mondo riposano per commemorare i loro diritti e le loro vittorie. Tuttavia, a Roma, non tutti avranno un giorno di riposo. Nonostante i tentativi di alcune sigle sindacali di avere una giornata libera, i dipendenti di diversi supermercati e centri commerciali apriranno i battenti e saranno al lavoro durante la giornata.

Supermercati Aperti a Roma: dove e quando

Per quei Romani che preferiscono rimanere in città o organizzare un piccolo picnic last minute, ci sono molti supermercati che rimarranno aperti, anche se con orari diversi. Eccovi una piccola guida per la vostra spesa dell’ultimo minuto:

Pam : aperti dalle 9 alle 21;

: aperti dalle 9 alle 21; Md : dagli orari 8.30 alle 20;

: dagli orari 8.30 alle 20; Conad : aperto mezza giornata, dalle 8 alle 14;

: aperto mezza giornata, dalle 8 alle 14; Dekò : dalle 8.30 alle 13.30;

: dalle 8.30 alle 13.30; Carrefour : dalle 7.30 alle 21;

: dalle 7.30 alle 21; Penny Market : vari punti vendita saranno aperti. La lista completa è disponibile sul loro sito web;

: vari punti vendita saranno aperti. La lista completa è disponibile sul loro sito web; Lidl ed alcuni negozi Eurospin: saranno anch’essi operativi.

Purtroppo per i clienti di Esselunga, Coop e Incoop, queste catene resteranno chiuse per la giornata.

Centri Commerciali Aperti: dove andare per lo shopping del Primo Maggio

Per gli irriducibili dello shopping, non c’è niente di meglio di una giornata di festa per concedersi qualche acquisto. Ecco un elenco dettagliato dei centri commerciali di Roma che saranno aperti:

Castel Romano Designer Outlet : dalle 10 alle 20;

: dalle 10 alle 20; Valmontone Outlet : il centro commerciale dalle 10 alle 21, il food court dalle 10 alle 23;

: il centro commerciale dalle 10 alle 21, il food court dalle 10 alle 23; Parco Commerciale Da Vinci : dalle 10 alle 21;

: dalle 10 alle 21; Centro Commerciale Euroma2 : i negozi dalle 10 alle 21, Food&Beverage dalle 10 alle 22, ipermercato chiuso;

: i negozi dalle 10 alle 21, Food&Beverage dalle 10 alle 22, ipermercato chiuso; Centro Commerciale Aura -Valle Aurelia: Pam dalle 8 alle 21, galleria dalle 9.30 alle 21, area food dalle 9 alle 23

eccetera…

Porta di Roma terrà chiuso il centro commerciale ma sarà aperto il Cinema. Infelicituosamente, il Centro Commerciale “I Granai” e il Centro Commerciale Roma Est rimarranno chiusi.

Si consiglia sempre, prima di partire, di verificare gli orari sul sito web del proprio punto vendita. Ricordatevi: un consumatore informato è un consumatore felice!

