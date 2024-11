Priverno, disposta l’autopsia su Willian Marras. Il conducente del veicolo indagato per omicidio stradale

Il Pubblico Ministero della Procura di Latina, dottor Antonio Sgarrella, a capo delle indagini sull’incidente stradale avvenuto a Priverno domenica 3 novembre 2024, che ha causato la morte del quarantacinquenne Willian Marras, ha iscritto nel registro degli indagati, come da prassi, il conducente dell’altro veicolo coinvolto.

L’indagato

Si tratta di O.G., 36 anni, residente a Prossedi (Lt), l’uomo era alla guida di un SUV Jaguar che si è scontrato con la Toyota Yaris della vittima lungo la Statale 156, all’incrocio con via Torretta Rocchigiana. L’accusa è di omicidio stradale.

Il magistrato ha disposto l’autopsia sulla salma di Marras per accertare che il decesso, praticamente immediato, sia stato causato esclusivamente dai gravi politraumi riportati nell’incidente. Oggi, giovedì 7 novembre, l’incarico per l’esame sarà formalmente assegnato al dottor Gabriele Giuca, medico legale dell’Università Tor Vergata di Roma. Alla perizia parteciperà anche il dottor Antonio Grande, consulente tecnico messo a disposizione dalla società Studio3A-Valore S.p.A., a cui la famiglia Marras si è rivolta per fare piena luce sulle responsabilità dell’incidente e per ottenere giustizia.

La vittima

Willian Marras, giardiniere e piccolo manutentore, era di ritorno a casa dopo aver svolto un lavoro per un cliente quando si è verificato il tragico scontro. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un dolore profondo nei genitori, con cui viveva, e nella sorella. Per i funerali, che si preannunciano molto partecipati vista la stima e l’affetto di cui godeva Marras nella comunità di Priverno, sarà necessario attendere il nulla osta alla sepoltura da parte delle autorità giudiziarie, previsto al termine dell’esame autoptico.