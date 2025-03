A partire dal 1° aprile 2025, il nuovo impianto di atletica leggera del complesso sportivo “Antonio Palluzzi” di Ceriara, a Priverno (Lt), sarà ufficialmente aperto al pubblico, segnando un’importante tappa nel processo di sviluppo delle strutture sportive locali. Questo impianto, realizzato grazie al finanziamento ottenuto dal Fondo ministeriale “Sport e Periferie”, rappresenta una grande conquista per il Comune di Priverno, che ha investito in una struttura moderna e funzionale per rispondere alle esigenze degli sportivi e della comunità.

Un impianto moderno e sicuro

I lavori di costruzione sono stati ultimati lo scorso 25 giugno, con la realizzazione di un nuovo anello per l’atletica leggera e la sostituzione dell’intero impianto di illuminazione, oltre a numerosi interventi di manutenzione. Concludendo questi lavori, il Comune di Priverno ha finalmente restituito alla città uno spazio di grande valore, che sarà gestito con grande cura e da professionisti qualificati, con l’obiettivo di offrire il miglior servizio possibile agli utenti.

Gestione dell’impianto e fruizione pubblica

Fino alla fine di giugno 2025, il Comune gestirà direttamente l’impianto di atletica leggera, in attesa di un avviso pubblico che consentirà la concessione dell’intero complesso sportivo di Ceriara a un soggetto sportivo. Per garantire un funzionamento ottimale, l’amministrazione comunale si avvarrà del supporto tecnico e operativo della UISP di Latina, uno degli enti di promozione sportiva più esperti e attivi nella regione.

L’impianto sarà accessibile prevalentemente nel pomeriggio, con orari e modalità di fruizione che saranno regolati da un disciplinare, che verrà comunicato dagli incaricati della UISP. L’accesso sarà riservato alle Associazioni, Società Sportive, singoli atleti e gruppi sportivi affiliati al CONI o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti. La struttura sarà aperta anche a cittadini e scuole, garantendo così una fruizione inclusiva e accessibile.

La grande inaugurazione del 15 maggio

Il momento clou di questa nuova fase per lo sport a Priverno sarà l’inaugurazione ufficiale dell’impianto, prevista per il 15 maggio 2025. In questa occasione, oltre 700 alunni delle scuole di Priverno parteciperanno a una grande manifestazione sportiva, celebrando così l’importanza del nuovo impianto e il suo valore per la formazione dei giovani atleti locali.

Un futuro promettente per lo sport privernese e laziale

Questa apertura non è solo un traguardo per la città, ma segna l’inizio di una nuova stagione per lo sport a Priverno. Il nuovo impianto di atletica leggera del Palluzzi è destinato a diventare un punto di riferimento per gli sportivi del territorio, contribuendo alla crescita dello sport di base e allo sviluppo di giovani talenti. Grazie a questo nuovo spazio, Priverno potrà rafforzare ulteriormente la propria offerta sportiva e consolidare il suo ruolo come centro di eccellenza nello sport regionale.

