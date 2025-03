Il 30 marzo, il cuore pulsante di Priverno, in provincia di Latina, si prepara ad accogliere la XIX edizione della tanto attesa Sagra Falia e Broccoletti, un evento che celebra la gastronomia e le tradizioni locali in una giornata ricca di divertimento, cultura e, naturalmente, buon cibo. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Sagra Falia e Broccoletti, in collaborazione con il Comune di Priverno e le Associazioni Insieme Odv, Pro Loco Priverno e Centro Operativo Circe.

Quest’anno, la sagra si preannuncia ancora più speciale e ricca di novità, pur mantenendo intatto il suo spirito di festa popolare che unisce l’intera comunità e richiama visitatori da tutta la regione. Il programma della giornata, che si svolgerà nelle storiche Piazza del Comune e Piazza Trieste, inizierà alle ore 10:00 e proseguirà fino a sera, con eventi sparsi nel centro storico e un’offerta variegata di attività per tutti i gusti.

Le vere protagoniste dell’evento sono le prelibatezze tipiche di Priverno, in particolare la falia e i broccoletti. La falia è una gustosa e unica “pizzapane”, preparata con farina, acqua e lievito madre, dalla forma allungata e schiacciata, profumata con olio extra vergine di oliva delle colline pontine. Il suo sapore inconfondibile è esaltato dall’abbinamento con i broccoletti, i pregiati cavoli spadoni coltivati nella Valle dell’Amaseno. Insieme, questi due ingredienti tipici danno vita a un piatto che racchiude tutta l’autenticità e la tradizione culinaria di Priverno. Sagra Falia e Broccoletti

Oltre alla gastronomia, la Sagra offrirà un ricco calendario di eventi e attività per coinvolgere i visitatori di tutte le età. Lungo le strade del centro storico, ci saranno musica popolare, sfilate in costume tradizionale, spettacoli teatrali e mostre che celebrano le tradizioni locali. Non mancheranno le degustazioni dei prodotti tipici, che permetteranno di assaporare le specialità del territorio e scoprire i segreti della cucina privernata.

Per gli amanti della cultura, saranno organizzate visite guidate per scoprire le bellezze storiche e artistiche di Priverno, una città che conserva un patrimonio di grande valore, tra cui il suggestivo centro storico e i suoi monumenti. Inoltre, non mancheranno premi e riconoscimenti per le eccellenze locali, che contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più festosa e partecipativa.

La Sagra Falia e Broccoletti è un’occasione imperdibile per vivere una giornata all’insegna del buon cibo, della cultura e della tradizione. Un evento che coinvolge tutta la comunità e che rappresenta un momento di incontro e di scambio, non solo per i residenti di Priverno, ma anche per i tanti turisti che ogni anno accorrono per immergersi nell’autenticità di questa festa.

Non resta che segnare la data sul calendario: domenica 30 marzo, non mancate alla XIX edizione della Sagra Falia e Broccoletti di Priverno!

Programma delle attività

Piazza del Comune

Ore 10:00 – Apertura stand enogastronomici

Ore 12:00 – Inizio degustazione Falia e Broccoletti

Ore 15:00 – Teatro Radici e Sostenibilità, il gusto della cultura, dal Progetto “Giovani e Impresa”, con la partecipazione di Dario Salvagni in sketch comici

Ore 16:00 – Musica dal vivo con “I Trillanti”

Piazza Trieste

Ore 10:00 – Broccoletti da asporto, novità

Ore 10:30 – Premio Falia Experience

Ore 12:00 – Inizio degustazione Falia e Broccoletti

Ore 14:30 – Teatro, Radici e Sostenibilità

Ore 15:00 – Animazione per bambini

Portici Comunali

Ore 11:00 – BeviAM CiSù – Un viaggio sensoriale tra vini e cultura

Sala delle Cerimonie

Mostra fotografica di Carlo Picone

Inaugurazione il 27 marzo alle ore 17.30 – visitabile fino al 30 marzo

Programma itinerante tra le Porte del Centro storico

Ore 08.30– Pedalata enogastronomica, a cura di Pisolo Bike, con raduno presso il Castello di San Martino

Ore 10.00 – Apertura mercatini dell’artigianato – Centro storico

Ore 10.00 e ore 15.00 – Passeggiata tra i vicoli a cura del sistema museale, con raduno presso il Museo Archeologico “Carlo Cicala” in Piazza Giovanni XXIII

– Museo della Matematica e Chiese aperte

Ore 10.00 Piazzale Metabo – Raduno Auto d’epoca, a cura del circolo Pontino della Manovella

Ore 10.00 Piazzale Metabo – Raduno Moto d’epoca, a cura del Vespa club Priverno

Ore 10.30 e 15.30 – Tra Saccuni e Macchine, Viaggio nel Venerdì Santo di Priverno, Passeggiata per scoprire i luoghi dove nasce la Processione, a cura di Raffaele Pongelli, con Raduno in Piazzale XX settembre.

Per partecipare alla sagra, si può giungere direttamente a Priverno in macchina o in treno, ma anche attraverso la Via Francigena partendo da Fossanova (Stazione ferroviaria o Borgo) e, per chi viaggia in camper, un’area sosta attrezzata nel centro urbano della città permette di pernottare raggiungendo a piedi la manifestazione.

Per qualsiasi informazione, contattare il numero 3282479922.

Infopoint piazzale XX settembre a cura della Pro Loco di Priverno.

© Riproduzione riservata