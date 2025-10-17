Problemi plantari o di alluce valgo? Il podologo come soluzione specialistica

L’alluce valgo rappresenta una delle deformità del piede più diffuse, colpendo principalmente le donne ma interessando sempre più spesso anche gli uomini. Questa condizione, caratterizzata dalla deviazione laterale dell’alluce verso le altre dita, non è solo un problema estetico ma può causare dolore significativo e limitazioni funzionali che influenzano la qualità della vita quotidiana.

Cosa fa il podologo per alluce valgo?

Il podologo affronta l'alluce valgo con un approccio multidisciplinare che varia in base allo stadio della deformità e ai sintomi del paziente. Nelle fasi iniziali, quando la deviazione è ancora lieve e flessibile, si concentra su trattamenti conservativi finalizzati a rallentare la progressione della deformità e ad alleviare i sintomi.

Tra gli interventi podologici più efficaci troviamo la realizzazione di plantari ortopedici personalizzati che correggono l’appoggio del piede e riducono la pressione sull’articolazione dell’alluce. Questi dispositivi vengono progettati dopo un’accurata valutazione biomeccanica del paziente e possono includere elementi specifici come barre metatarsali o sostegni per l’arco trasverso.

Il podologo può inoltre applicare protezioni in silicone, separatori interdigitali e cerotti specifici per ridurre l’attrito e prevenire la formazione di borsiti. Quando necessario, si occupa anche del trattamento delle ipercheratosi (calli) che spesso si sviluppano in corrispondenza della prominenza ossea.

Chi valuta l’alluce valgo?

La valutazione dell'alluce valgo richiede competenze specifiche nella biomeccanica del piede e nella patologia ortopedica. Il podologo è il professionista più qualificato per questa valutazione iniziale, in quanto possiede le conoscenze necessarie per analizzare la deformità dal punto di vista funzionale e biomeccanico.

Durante la valutazione, esamina non solo l'angolo di deviazione dell'alluce, ma anche la mobilità articolare, la presenza di dolore, l'eventuale coinvolgimento delle dita adiacenti e l'impatto sulla deambulazione. Utilizza strumenti come il podoscopio per analizzare l'appoggio plantare e può richiedere radiografie per valutare il grado di deformità ossea.

In casi complessi o quando si considera un intervento chirurgico, il podologo lavora in collaborazione con l’ortopedico, fornendo una valutazione funzionale che integra quella strutturale del chirurgo.

Chi è il medico che si occupa dell’alluce valgo?

L’alluce valgo può essere trattato da diversi professionisti sanitari, ciascuno con competenze specifiche. Il podologo si occupa principalmente degli aspetti conservativi e funzionali, offrendo soluzioni non chirurgiche per gestire i sintomi e rallentare la progressione della deformità.

L’ortopedico interviene quando è necessaria una correzione chirurgica, valutando il tipo di intervento più appropriato in base alle caratteristiche specifiche della deformità. Il fisiatra può essere coinvolto per la gestione del dolore e la riabilitazione post-operatoria.

Il medico di base spesso rappresenta il primo punto di contatto per i pazienti con alluce valgo e può indirizzare verso lo specialista più appropriato in base alla severità del caso e alle esigenze specifiche del paziente.

Che visita fare per l’alluce valgo?

La visita per l’alluce valgo inizia con un’anamnesi dettagliata durante la quale il professionista raccoglie informazioni sui sintomi, sulla storia familiare (l’alluce valgo ha spesso una componente ereditaria), sulle attività lavorative e sportive, e sull’uso di calzature.

L’esame obiettivo comprende l’osservazione del piede in statica e in dinamica, la palpazione per identificare aree dolorose, la valutazione dell’arco plantare e dell’allineamento delle dita. Vengono misurati gli angoli di deviazione e valutata la mobilità dell’articolazione metatarso-falangea.

L’analisi baropodometrica può fornire informazioni preziose sulla distribuzione del carico durante la deambulazione, evidenziando compensi e sovraccarichi che potrebbero contribuire alla sintomatologia. In alcuni casi, possono essere necessarie radiografie per valutare le alterazioni ossee e pianificare il trattamento più appropriato.

I trattamenti podologici conservativi

Il trattamento conservativo dell’alluce valgo mira a controllare i sintomi e a prevenire il peggioramento della deformità. I plantari ortopedici personalizzati rappresentano il cardine di questo approccio, permettendo di correggere l’appoggio del piede e di ridurre le forze che favoriscono la deviazione dell’alluce.

Esercizi specifici per il piede possono aiutare a mantenere la mobilità articolare e a rafforzare la muscolatura intrinseca. La scelta di calzature appropriate è fondamentale: scarpe con punta larga, tacco basso e materiali morbidi possono ridurre significativamente il dolore e l’infiammazione.

Tecniche di taping possono fornire supporto temporaneo e correzione posizionale, mentre i trattamenti fisioterapici come ultrasuoni o laser possono aiutare a ridurre l’infiammazione e il dolore.

L’approccio multidisciplinare nella gestione

La gestione dell’alluce valgo beneficia spesso di un approccio multidisciplinare che coinvolge diversi professionisti sanitari. Il podologo coordina spesso questo percorso, fornendo la valutazione funzionale iniziale e i trattamenti conservativi.

La gestione dell'alluce valgo beneficia spesso di un approccio multidisciplinare che coinvolge diversi professionisti sanitari. Il podologo coordina spesso questo percorso, fornendo la valutazione funzionale iniziale e i trattamenti conservativi.

Prevenzione e gestione a lungo termine

La prevenzione dell’alluce valgo si basa principalmente sulla scelta di calzature appropriate fin dalla giovane età e sul mantenimento di una buona salute del piede attraverso esercizi specifici e controlli periodici.

Per chi ha già sviluppato la deformità, una gestione a lungo termine che combini trattamenti podologici, modifiche dello stile di vita e controlli regolari può permettere di mantenere un buon livello di funzionalità e di ritardare o evitare la necessità di interventi chirurgici.