Processi da rifare: l’omicidio di Serena Mollicone ad Arce e il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Quando il sistema giudiziario vacilla

Negli ultimi anni, il sistema giudiziario italiano è stato scosso da casi emblematici che hanno evidenziato la complessità e gli errori legati ai processi da rifare. Due esempi significativi sono il caso di Serena Mollicone ad Arce e l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, entrambi caratterizzati da nuove svolte giudiziarie che mettono in discussione le sentenze definitive.

Il caso Serena Mollicone: una verità ancora da scrivere

Il 1º giugno 2001, Serena Mollicone, una giovane di 18 anni, scomparve misteriosamente ad Arce, in provincia di Frosinone. Due giorni dopo, il suo corpo senza vita fu ritrovato in un bosco vicino, legato e imbavagliato. Le indagini iniziali non portarono a risultati concreti, lasciando la famiglia e la comunità in attesa di giustizia per anni.

Nel 2019, una svolta nelle indagini portò all’incriminazione di cinque persone, tra cui tre carabinieri: Franco Mottola, all’epoca comandante della stazione di Arce, sua moglie Anna Maria e il figlio Marco. Secondo l’accusa, Serena sarebbe stata aggredita all’interno della caserma dei carabinieri e poi il suo corpo sarebbe stato nascosto nel bosco. Però, sia in primo grado che in appello, gli imputati furono assolti per insufficienza di prove. La sentenza di secondo grado, in particolare, sottolineò l’assenza di elementi concreti a carico della famiglia Mottola.

L’11 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione, disponendo un nuovo processo d’appello per Franco, Marco e Anna Maria Mottola. Questa decisione è stata motivata dalla necessità di una rivalutazione delle prove e delle testimonianze, evidenziando come le precedenti motivazioni assolutorie non fossero adeguatamente fondate. Ora la giustizia è chiamata a riesaminare un caso che, dopo più di vent’anni, sembra ancora lontano dall’avere una verità definitiva.

Delitto di Garlasco: l’ombra del dubbio sulla condanna di Alberto Stasi

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, fu trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, in provincia di Pavia. Il fidanzato, Alberto Stasi, scoprì il corpo e allertò le autorità. Le indagini si concentrarono subito su di lui, portando a un lungo iter giudiziario che si concluse con una condanna definitiva nel 2015: Stasi venne ritenuto colpevole dell’omicidio e condannato a 16 anni di reclusione.

Nel marzo 2025, però, il caso è stato riaperto grazie a nuove prove. La Procura di Pavia, supportata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, ha individuato tracce di DNA sotto le unghie della vittima, appartenenti ad Andrea Sempio, all’epoca 19enne e amico del fratello di Chiara. Sempio era già stato indagato in passato, ma la sua posizione era stata archiviata. Ora, con queste nuove evidenze, è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per concorso in omicidio.

Se queste nuove prove si rivelassero decisive, potrebbero ribaltare l’intera ricostruzione del delitto, sollevando interrogativi sulla colpevolezza di Stasi. Il caso di Garlasco dimostra quanto le indagini iniziali possano condizionare un processo e quanto sia difficile tornare indietro una volta che una sentenza è definitiva.

Processi da rifare: quando il sistema giudiziario vacilla

Questi casi mettono in luce le difficoltà intrinseche nelle indagini giudiziarie. La raccolta e l’analisi delle prove, l’affidabilità delle testimonianze e l’interpretazione dei dati scientifici sono elementi fondamentali che possono influenzare l’esito di un processo. Nel caso Mollicone, le indagini iniziali non portarono a risultati concreti, mentre solo anni dopo emersero nuovi sospetti. Nel caso Poggi, nonostante la condanna definitiva di Stasi, nuove prove genetiche hanno riaperto il caso, sollevando interrogativi sulla sua colpevolezza.

La riapertura di processi e l’annullamento di sentenze evidenziano la possibilità di errori giudiziari. Fattori come pressioni mediatiche, errori investigativi o interpretazioni errate delle prove possono portare a condanne ingiuste o a colpevoli in libertà. È fondamentale che il sistema giudiziario sia dotato di strumenti efficaci per la revisione dei processi e che le indagini siano condotte con la massima scrupolosità, garantendo giustizia sia alle vittime che agli imputati.

I casi di Serena Mollicone e Chiara Poggi sottolineano l’importanza di un sistema giudiziario attento e flessibile, capace di correggere i propri errori e di adattarsi alle nuove evidenze. Solo così sarà possibile garantire una giustizia equa e trasparente, evitando che errori investigativi e giudiziari possano condannare persone innocenti o lasciare impuniti i veri responsabili.

