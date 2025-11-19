Processo Serena Mollicone, la Corte rilancia Tuzi e ascolterà il maresciallo Tersigni: il commento del criminologo Arciero

La nuova Corte d'Appello ammette la testimonianza del Maresciallo Gabriele Tersigni, nel 2008 Comandante e amico di Santino Tuzi. Proprio a Tersigni, il Brigadiere Tuzi confidò l’avvistamento e l’ingresso di Serena in caserma il giorno in cui fu uccisa

a cura di Lina Gelsi

Corte d'Appello di Roma