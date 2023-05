Prof accoltellata a Abbiategrasso, studente arrestato per tentato omicidio

(Adnkronos) – E' stato arrestato per tentato omicidio aggravato lo studente di 16 anni che ieri ha accoltellato la sua professoressa di 51 anni all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso, alle porte di Milano. Lo studente è piantonato all'ospedale San Paolo, in attesa della convalida dell'arresto. La docente è stata ferita a un braccio e alla testa, ma le sue condizioni non sono gravii. E' stata subito soccorsa e trasportata ieri in codice giallo all'ospedale di Legnano. Lievi ferite anche per il ragazzo. Lo studente aveva con sé una pistola giocattolo, con la quale avrebbe intimato ai compagni di uscire dall'aula, senza tuttavia ferire nessuno. All'arrivo dei carabinieri, il ragazzo non ha opposto alcuna resistenza e ha lasciato la pistola sul banco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

