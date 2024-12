Profumatori per la casa, BUTTALI subito ed evita spese inutili | Ora l’ambiente avrà un odore buonissimo con questa pianta, soluzione efficace

Puoi profumare i tuoi ambienti di casa con questa pianta, i profumatori per la casa non ti serviranno più e potrai anche risparmiare!

Avere una casa pulita e profumata senza dubbio ha degli effetti positivi sul nostro benessere mentale, donandoci in qualche modo un senso di soddisfazione.

Alcuni studi infatti, dimostrano come uno spazio pulito non solo rifletta un ambiente piacevole ma può essere anche il riflesso di un stato mentale interno.

Per questo motivo, in tanti riferiscono che mettere in ordine la propria casa o eseguire le pulizie domestiche aiuta a rilassarsi e lasciar andare via anche stati d’animo come nervoso o ansia.

Spesso, per dare un tocco in più alle nostre abitazioni acquistiamo anche dei profumatori per ambienti che con le loro fragranze eliminano i cattivi odori. Tuttavia, in alternativa a questo metodo si può optare per una soluzione ancora più efficace e soprattutto economica.

Addio ai profumatori per ambienti, ecco una soluzione davvero efficace

I profumatori per ambienti in commercio, sono davvero tanti e vengono utilizzati non sono per le abitazioni ma anche in altri luoghi come uffici o attività commerciali. In generale tutti hanno il vantaggio di rendere più piacevoli gli spazi.

Eppure, non tutti sanno che esiste una pianta che con le sue foglie purifica l’aria della casa oltre ad avere proprietà antibatteriche e infiammatorie tanto da essere utilizzata come trattamento naturale per la tosse. Scopriamo, qual è nel prossimo paragrafo.

Diffondi il profumo in casa così

La pianta che con un solo rametto è in grado di profumare tutta la casa è lei, la Salvia officinalis. Per poter purificare la casa, basterà seguire dei semplici passaggi. Servirà soltanto un mazzetto di salvia secca legata con del cotone o spago, una ciotola per raccogliere la cenere e un fiammifero. Dopodiché, dovrai accendere la salvia all’interno della ciotola con un fiammifero. Scuoti poi delicatamente per far spegnere la fiamma. Percorri lentamente le stanze della casa con la ciotola, disperdendo il fumo. Al posto della ciotola si può utilizzare anche un bruciatore di incenso. Con un pezzo di carbone si mette a bruciare la pianta e la si fa passare per casa con movimenti ondulatori per pulire e purificare l’ambiente. Nel caso non si voglia il fumo, si può spruzzare l’olio essenziale di salvia diluito in acqua, come deodorante per ambienti.

Per poter bruciare la salvia è necessaria però la pianta essiccata. Nei negozi di alimenti naturali e nei negozi online si possono facilmente reperire mazzi di salvia pronti da bruciare o incenso alla salvia. Infine, si può anche decidere di coltivare la pianta e essiccarla direttamente a casa. Questa pianta va annaffiata con moderazione, quando il terreno è asciutto ed evitando ristagni idrici, circa due o tre volte alla settimana. In questo caso, bisognerà assicurarsi che la pianta sia cresciuta abbastanza, tanto da avere i giusti ramoscelli, in modo tale che se ne tagli un mazzo, la pianta non sarà troppo debole e possa continuare a crescere. In caso positivo, si potranno raggruppare le foglie così da formare un fagotto per poi legarle con uno spago. Subito dopo è bene appenderlo in un luogo asciutto in modo che perdi l’umidità e si essicchi. Il tempo necessario sarà diverso a seconda delle condizioni. Per capire se è abbastanza essiccata, strizza le foglie con le dita e controlla se si rompono e si sfaldano. Se è così, sarai pronto ad usare il mazzetto per purificare gli ambienti di casa.