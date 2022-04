Programmazione UE, Zingaretti: “Vogliamo investire presto e bene le risorse”

“Continuiamo a cambiare il volto del Lazio grazie ai fondi dall’Europa: il 13 maggio vi aspettiamo al Palazzo dei Congressi a Roma per raccontare le opportunità che avremo con la nuova programmazione 2021-27“. È quanto scritto dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sui propri profili social in merito alla presentazione della programmazione europea 2021-27. Presentazione programmazione europea 2021-27

“Vogliamo investire bene e presto le risorse, come abbiamo fatto in questi anni, per continuare a crescere, creare nuovi posti di lavoro e puntare sempre di più su innovazione, digitale e transizione ecologica“, prosegue Zingaretti.

“L’utilizzo dei fondi deve essere strategico e deve contribuire a ridurre le disuguaglianze sociali, che stanno aumentando in molti Paesi, e sostenere una crescita basata sui diritti. Per fare bene, per tutti. Vi aspettiamo!”.

Sul tema, il Presidente era intervenuto anche nella giornata di ieri, commentando a margine di una visita agli stabilimenti di Romana Diesel a Roma. “La nuova programmazione europea la presenteremo con il commissario europeo Paolo Gentiloni. Miliardi di euro che arrivano e questo è il modo di raccontare le tante cose che possiamo fare”.

Zingaretti: “Vogliamo investire presto e bene le risorse”

“Ora dobbiamo creare lavoro, buona impresa e innovazione, transizione verso le nuove economie soprattutto per quanto riguarda l’automotive con l’elettrico”, ha proseguito. “Bisogna stare vicini alle aziende a quelle che lavorano e producono fatte da persone per bene. Oggi è stata l’occasione per toccare con mano quanto si può fare per rilanciare l’economia di Roma e del Lazio“.

