Prostata, non c’è prevenzione: in Italia il 65% degli uomini non ha mai visto un urologo

In Italia la prevenzione maschile resta un terreno poco battuto: i dati dicono che il 65% degli uomini non è mai stato da un urologo o andrologo e che meno di un uomo su tre fa controlli in ottica preventiva, anche quando l’età e i segnali dovrebbero far suonare un campanello. La fotografia arriva dall’indagine “Salute al maschile” promossa da Fondazione Umberto Veronesi con AstraRicerche, che punta il dito su un comportamento diffuso: si rimanda, si minimizza, si aspetta che “passi da solo”.

Prostata, prevenzione a rilento: perché si arriva tardi ai controlli

La ricerca chiarisce pure le motivazioni più ricorrenti dichiarate dagli intervistati: in molti sostengono di non averne mai sentito il bisogno, altri raccontano di non aver ricevuto un consiglio esplicito dal medico, altri ancora si percepiscono “troppo giovani” per rivolgersi a uno specialista. Il risultato è un cortocircuito semplice: si va a visita soprattutto dopo la comparsa dei disturbi, mentre la quota di chi si muove per prevenzione resta minoritaria.

Prostata, prevenzione a rilento: il segnale sottovalutato della “pipì di notte”

Un esempio pratico rende bene l'idea, perché riguarda una situazione comune e spesso normalizzata. Alzarsi più di una volta per urinare durante la notte, specie dopo i 45-50 anni, può essere un indizio di ipertrofia prostatica benigna: la prostata aumenta di volume, ostacola il flusso urinario e può irritare vescica e uretra, con bisogno più frequente di andare in bagno, anche nelle ore notturne. È un processo legato all'età, ma ignorarlo significa convivere con un disagio che tende a peggiorare e che merita una valutazione clinica.

Prostata, prevenzione a rilento: le conseguenze del rinvio

Il rinvio pesa soprattutto quando si parla di diagnosi: arrivare tardi non aiuta, perché spesso impone terapie più impegnative e riduce il margine per intervenire in fase iniziale. Il tema riguarda la qualità di vita prima ancora delle statistiche: disturbi urinari, dolore o bruciore durante la minzione, urgenza, sangue nelle urine o nello sperma, eiaculazione dolorosa non sono sintomi da archiviare con una scrollata di spalle. Eppure, secondo l’indagine, una parte rilevante degli uomini valuta il proprio benessere fisico e mentale solo in modo “appena sufficiente”, come se il malessere fosse un prezzo inevitabile da pagare.

Prostata, prevenzione a rilento: numeri e rischio del tumore più diffuso negli uomini

Quando si passa dal fastidio alla patologia, il quadro diventa ancora più netto. Il tumore della prostata è oggi il più frequente nella popolazione maschile: le stime AIOM-AIRTUM riportano per il 2024 circa 40.192 nuove diagnosi in Italia. Un numero alto che, letto bene, porta a un messaggio concreto: intercettare la malattia presto cambia la storia clinica di molti pazienti.

Prostata, prevenzione a rilento: cosa sapere (davvero) dopo i 40 e dopo i 50 anni

L'informazione corretta serve anche a smontare convinzioni sbagliate e paure inutili. La visita urologica resta lo strumento cardine per valutare sintomi, storia clinica e fattori di rischio, con esami mirati quando indicati. Gli specialisti insistono su un punto: iniziare a controllarsi in modo regolare dopo i 40 anni può aiutare a riconoscere per tempo segnali di disturbi molto comuni, per cui esistono terapie efficaci. E dopo i 50 anni la regolarità dei controlli diventa ancora più importante, senza dimenticare gli screening previsti dal Servizio sanitario, come quello del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon-retto.

Prostata, prevenzione a rilento: l’agenda minima che può cambiare tutto

C’è una parte di prevenzione che non richiede tecnicismi: attività fisica, alimentazione equilibrata, stop al fumo, attenzione ai segnali del corpo. Ma soprattutto serve un cambio di mentalità: la visita non è un’ammissione di fragilità, è una scelta di responsabilità verso sé stessi e verso chi ci sta vicino. Se un dato colpisce più degli altri, è proprio quello del 65%: significa che, per milioni di uomini, la porta dell’urologo resta chiusa finché non diventa inevitabile aprirla. E spesso, quando diventa inevitabile, è già passato troppo tempo.