Proteggere la Costiera: il Caruso Belmond e The Greeners uniti per l’ambiente

La Costiera Amalfitana, patrimonio UNESCO e simbolo di bellezza senza tempo, non può prescindere da una costante tutela ambientale. La fragilità del suo ecosistema, minacciato dall’impatto umano e dal turismo di massa, richiede interventi concreti e un impegno costante da parte di tutti. È con questa consapevolezza che sabato 8 marzo scorso, il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, ha dato vita a un’iniziativa esemplare in collaborazione con l’Associazione “The Greeners”, realtà da anni impegnata nella salvaguardia ambientale.

Il Caruso Team e The Greeners ripuliscono la spiaggia di Maiori

A partire dalle ore 10, il Team del Caruso si è unito ai volontari dell’associazione per ripulire la spiaggia di Maiori, una delle più estese della Costiera. La scelta della data non è stata casuale: l’evento si è svolto nel pieno dei festeggiamenti per il Carnevale maiorese, manifestazione che attira ogni anno centinaia di visitatori, generando purtroppo anche un aumento dei rifiuti abbandonati lungo il litorale.

La lotta alla plastica e l’impegno del Caruso Team

Guidati dall’esperienza di “The Greeners”, i partecipanti si sono concentrati in particolare sulla raccolta della plastica, uno dei nemici più insidiosi per l’ecosistema marino. Bottiglie, imballaggi, frammenti di reti e microplastiche sono stati rimossi con attenzione, in un’attività che ha saputo unire il senso di responsabilità a momenti di convivialità e spirito di squadra. Le immagini della giornata raccontano di sorrisi, impegno e soddisfazione: un piccolo reportage visivo che testimonia il valore di un’iniziativa che va ben oltre il semplice gesto della pulizia.

Un messaggio di responsabilità collettiva

Il materiale raccolto è stato poi prelevato dalla Miramare Service, garantendo una corretta gestione e smaltimento dei rifiuti. Ma il vero impatto dell’evento non si misura solo in chili di plastica rimossi: ciò che conta è il messaggio lanciato, un appello forte alla salvaguardia del territorio e alla responsabilità collettiva.

Un impegno costante per un futuro più verde

La General Manager del Caruso, Iolanda Mansi, ha sottolineato l’importanza di questo impegno: “Siamo i portavoce di un territorio meraviglioso: questo non è soltanto il nostro lavoro, ma anche la nostra missione. Pertanto dobbiamo essere i primi a schierarci in sua difesa”. Le parole della manager riflettono la filosofia della struttura di lusso di Ravello, che non si limita a offrire ospitalità esclusiva, ma si fa promotrice di un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Un futuro di collaborazioni per la tutela della Costiera Amalfitana

L’evento di sabato 8 marzo rappresenta solo il primo passo di una collaborazione che si prospetta duratura. Il Caruso e “The Greeners” hanno già in programma ulteriori iniziative per la tutela del patrimonio naturale della Costiera Amalfitana, puntando a coinvolgere sempre più realtà locali e sensibilizzare residenti e visitatori.

In un’epoca in cui il cambiamento climatico e l’inquinamento marino mettono a rischio la bellezza di luoghi iconici come la Costiera, il contributo di chi opera sul territorio diventa fondamentale. La tutela dell’ambiente non è solo un dovere, ma un atto d’amore verso un paesaggio unico al mondo. Perché la bellezza non è solo da ammirare, ma da proteggere con ogni mezzo possibile.

Emilia Filocamo

