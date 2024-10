Provincia di Latina, online un nuovo portale per consultare i verbali

L’iniziativa promossa per garantire un’interazione trasparente in tempo reale con il cittadino. Si accede tramite codice PIN personalizzato

La Provincia di Latina, in collaborazione con la società SOES S.p.A., ha lanciato un innovativo portale online che rappresenta un’importante svolta nella gestione dei verbali e delle pratiche di accertamento. A partire dal 28 ottobre 2024, i cittadini potranno accedere a una serie di servizi telematici avanzati, disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette, direttamente dal sito istituzionale della Provincia. Questa iniziativa, spinta dalla volontà di modernizzare i servizi pubblici e migliorare la trasparenza, consente una gestione digitale e in tempo reale delle pratiche, riducendo le tempistiche e semplificando le procedure.

Nuovo portale, possibili online pagamento multe e ricorsi

Cuore del nuovo sistema è il fascicolo elettronico del verbale, accessibile tramite codice fiscale e un codice PIN che viene rilasciato nella notifica cartacea del verbale stesso. Una volta effettuato l’accesso, l’utente può gestire autonomamente tutte le fasi della pratica: visualizzare il dettaglio delle infrazioni, consultare i fotogrammi scattati dagli autovelox e scegliere se pagare la sanzione tramite il servizio PagoPA. In particolare, il portale permette di usufruire dello sconto del 30% per chi salda la multa entro cinque giorni dalla notifica, semplificando così anche il pagamento rapido e incentivato delle sanzioni.

In caso di necessità, l’utente ha la possibilità di presentare ricorso direttamente dal portale, allegando i documenti richiesti e monitorando l’avanzamento della pratica online. Questa soluzione rappresenta una novità importante per i cittadini, che possono così interagire con l’ente in modo più rapido ed efficiente, riducendo il bisogno di recarsi di persona agli sportelli.

Uno degli strumenti più innovativi è la sezione “Posizionamento autovelox”, che rende disponibile su mappa il posizionamento dei rilevatori di velocità lungo le strade della provincia. I cittadini possono accedere a specifiche tecniche dei dispositivi, inclusi i certificati di taratura e le autorizzazioni per il loro utilizzo. Questo livello di trasparenza mira a costruire un rapporto di fiducia tra la Provincia e i cittadini, fornendo informazioni dettagliate e aggiornate sui dispositivi di controllo della velocità e sul loro corretto utilizzo.

Stefanelli: “Interazione in tempo reale con i cittadini”

Un altro punto di forza del portale è la sezione dedicata alla modulistica. Qui gli utenti possono caricare i moduli necessari per la gestione delle pratiche, dalla definizione della posizione alla richiesta di rateizzazione della sanzione. L’integrazione di questa funzione consente ai cittadini di inviare tutta la documentazione richiesta direttamente online, velocizzando il processo e riducendo il carico di lavoro per l’amministrazione.

L’area riservata alla modulistica rappresenta quindi un canale diretto e sicuro per inviare documenti e gestire richieste personalizzate. Per chi desidera rateizzare l’importo della sanzione, questa funzione si rivela particolarmente utile, in quanto permette di caricare direttamente i documenti necessari per avviare la procedura di dilazione del pagamento.

“Avere a disposizione uno strumento completo per interagire in tempo reale con i cittadini è un passaggio fondamentale per rendere il servizio informativo dell’Ente sempre più efficiente,” ha dichiarato Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina. La nuova piattaforma, ha aggiunto, è pensata per rispondere agli obblighi di trasparenza e offrire un supporto continuo ai cittadini, che potranno così seguire ogni fase delle loro pratiche e accedere a tutte le informazioni necessarie. Stefanelli ha inoltre sottolineato che il portale rappresenta una risposta concreta alle esigenze di accessibilità, mettendo a disposizione dei cittadini uno strumento che semplifica le procedure e accorcia i tempi di lavorazione dei verbali.

Si accede tramite codice PIN

Per chi non avesse ricevuto il PIN necessario per accedere al portale, perché la notifica è stata inviata prima dell’attivazione della piattaforma, è prevista la possibilità di richiedere il codice direttamente al Comando della Polizia Provinciale attraverso i recapiti indicati nella comunicazione cartacea.

La nuova piattaforma è progettata per evolversi e adattarsi alle esigenze degli utenti. Le FAQ, ad esempio, verranno continuamente aggiornate sulla base delle domande e delle richieste ricevute, rendendo il portale un riferimento utile e sempre aggiornato per i cittadini. Grazie all’interfaccia intuitiva e all’accesso guidato, il portale consente una fruizione facile e immediata, anche per chi ha poca dimestichezza con gli strumenti digitali.