Provincia di Roma, raccolta differenziata: ecco i comuni in cui arriva Junker

La raccolta differenziata nei Comuni della Provincia di Roma entra nell’era digitale grazie a Junker, l’applicazione che semplifica la gestione dei rifiuti e promuove la sostenibilità ambientale. I cittadini di Capena, Fiano Romano, Riano, Trevignano Romano, Monte Porzio Catone e Rignano Flaminio possono ora contare su un supporto gratuito e innovativo per differenziare senza errori, grazie all’iniziativa promossa da Diodoro Ecologia, che ha adottato questa tecnologia già scelta da oltre 2.500 Comuni italiani.

Come funziona Junker

L’app riconosce gli imballaggi dal codice a barre e fornisce indicazioni personalizzate sulla base della geolocalizzazione. Basta inquadrare il prodotto con lo smartphone per sapere come smaltirlo correttamente, evitando dubbi e possibili sanzioni. Questa funzionalità è particolarmente utile anche per chi viaggia e si trova a dover rispettare regole di conferimento diverse da quelle del proprio Comune.

Molto più di un’app per la raccolta

Junker non si limita a indicare dove buttare i rifiuti: al suo interno sono disponibili i calendari del porta a porta, quiz educativi per ridurre i rifiuti, mappe dei punti di raccolta e persino un canale di comunicazione diretta con l’amministrazione comunale per avvisi e aggiornamenti. Tradotta in 13 lingue, è accessibile a tutti, compresi non vedenti, ipovedenti e utenti meno esperti.

Un impatto positivo su ambiente ed economia

Grazie a Junker, differenziare con precisione diventa semplice, e questo si traduce in benefici tangibili: minori emissioni di CO2, riduzione dei costi di gestione dei rifiuti e maggiori introiti dai materiali riciclati. “Solo una raccolta differenziata di qualità può garantire un riciclo efficiente“, spiega Noemi De Santis, responsabile comunicazione di Junker. Coinvolgere attivamente i cittadini è dunque essenziale per colmare il divario tra raccolta e riciclo.

Con questa iniziativa, Diodoro Ecologia punta a rendere la sostenibilità una pratica quotidiana e condivisa, contribuendo al miglioramento dell’ambiente e alla qualità della vita nei territori che serve.