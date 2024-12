Provincia Frosinone, Consiglio approva Bilancio previsione: immutate le tasse IPT, Tarsu e RCA

Tassazione rimasta invariata rispetto allo scorso anno, approvazione del Bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione, oltre che del Programma triennale delle opere pubbliche.

Questo quanto emerso nella seduta di consiglio provinciale tenutasi questa mattina a Palazzo Iacobucci, sede della Provincia di Frosinone.

Invariate le Tasse

Restano dunque invariate, nonostante i tagli alle Province e grazie al grande lavoro delle commissioni e degli uffici preposti, le tariffe dell’Imposta Provinciale di Trascrizione, della Tarsu e dell‘assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Il consiglio provinciale ha inoltre approvato l’ aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2025-2027, unitamente al Programma Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e l’elenco annuale lavori per l’anno 2025.

Per quanto riguarda i documenti contabili, il consiglio ha deciso di adottare il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Presidente della Provincia Luca Di Stefano

“Abbiamo approvato un bilancio di previsione che conferma la solidità dell’ente, nonostante i tagli agli enti locali che creano inevitabilmente delle difficoltà. – ha commentato il Presidente della Provincia Luca Di Stefano – Un ringraziamento va dunque, oltre che alle commissioni, agli uffici preposti che hanno lavorato senza sosta per il documento contabile e anche per far sì che le tariffe rimanessero invariate. Un segnale importante per l’intera collettività”.

Il documento contabile sarà, ora, soggetto al parere dell‘assemblea dei Sindaci e il prossimo 18 dicembre sarà approvato definitivamente dal consiglio provinciale.