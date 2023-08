Psg, torna Kylian Mbappé: ultime news calciomercato

(Adnkronos) – Il Paris Saint Germain reintegra Kylian Mbappé nella rosa agli ordini dell'allenatore Luis Enrique. Dopo il deludente esordio nella Ligue 1, con il pareggio casalingo per 0-0 contro il Lorient, il Psg corre ai ripari. Il club, riferisce L'Equipe, ha deciso di reintegrare il 24enne attaccante, finito ai margini della squadra nell'ultimo mese. Mbappé, legato al Psg da un contratto valido fino al 2024, ha rifiutato ogni proposta di rinnovo e non prende in considerazione l'ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita: il giocatore può liberarsi a parametro zero tra un anno e scegliere la propria destinazione, con il Real Madrid in pole position per aggiudicarsi la punta. Il Psg abbandona la linea dura, dopo un mese di braccio di ferro, e fa marcia indietro dopo contatti positivi e costruttivi con l'entourage del calciatore. Nei prossimi giorni gli agenti di Mbappé dovrebbero tornare a parlare con il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi e aprire a un rinnovo di contratto che non sembra più così impossibile, considerata anche l'evoluzione del mercato dei parigini che, a differenza della passata stagione, sono riusciti a costruire una squadra certamente più congeniale alle volontà del francese, che l'anno scorso si era sentito tradito rispetto alle promesse fatte dalla società nei colloqui pre-rinnovo, poi appunto saltato. Un chiaro esempio in questo senso è stato l'arrivo a Parigi di Dembélé, grandissimo amico di Mbappé, che ieri era in tribuna proprio insieme al numero 9 della nazionale francese. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata