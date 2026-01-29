Psicologo scolastico nelle scuole del Lazio: legge approvata all’unanimità, servizio di ascolto e prevenzione

Arriva lo psicologo scolastico nelle scuole del Lazio: il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge che istituisce il “Servizio di psicologia scolastica”, con l’obiettivo di rendere stabile un supporto finora spesso affidato a progetti a tempo, protocolli locali o iniziative legate alle risorse del singolo istituto. Il voto compatto in Aula, oltre la normale dialettica, certifica un’esigenza riconosciuta da tutte le forze politiche: mettere a sistema la tutela del benessere psicologico nel luogo che, ogni giorno, intercetta prima di altri cambiamenti, fragilità, segnali da non sottovalutare.

Un servizio stabile per benessere e prevenzione del disagio a scuola

L'impianto della legge parte da una constatazione semplice: la scuola non è soltanto didattica, ma anche crescita personale, relazioni, emotività, conflitti, identità. Per questa ragione il servizio viene pensato come un insieme coordinato di attività psicologiche rivolte a studenti, genitori, docenti, dirigenti e personale scolastico, con azioni che vanno dall'ascolto all'orientamento, fino al supporto nei momenti più delicati. La finalità dichiarata è prevenire e intercettare precocemente forme di disagio giovanile, riducendo il rischio che un problema resti sommerso fino a diventare emergenza educativa o sanitaria.

Sportello di ascolto e supporto agli adolescenti: cosa cambia in classe

Il cuore operativo indicato nel testo è il rafforzamento di strumenti già noti a molte scuole, come gli sportelli di ascolto, ma collocati dentro una cornice normativa regionale che punta a garantire continuità. Il disagio adolescenziale non ha una sola faccia: ansia, isolamento, disturbi alimentari, episodi di bullismo o cyberbullismo, dipendenze comportamentali, difficoltà relazionali. La legge riconosce che l'esposizione quotidiana ai social network può accentuare fragilità e pressione psicologica, soprattutto quando mancano punti di riferimento solidi o canali di dialogo credibili.

Famiglie e docenti: un patto educativo più forte con la psicologia scolastica

Uno degli snodi più rilevanti è il collegamento stabile scuola-famiglia, con l’obiettivo di rendere più tempestivi gli interventi quando emergono situazioni di fragilità. Non si tratta di “medicalizzare” la vita scolastica, ma di offrire un presidio competente che aiuti a leggere segnali, mettere ordine nei problemi, orientare verso i servizi territoriali quando serve, evitando improvvisazioni o rimbalzi di responsabilità. La scuola, spesso, è il primo luogo dove un ragazzo “parla” senza parole: assenze, calo del rendimento, aggressività, chiusura improvvisa. Un professionista in grado di interpretare, ascoltare e costruire percorsi può fare la differenza.

Formazione degli insegnanti: strumenti per riconoscere i segnali e gestire i casi complessi

Il provvedimento attribuisce importanza anche alla formazione del personale docente. In molte classi i professori si trovano a gestire dinamiche che vanno oltre la lezione: conflitti, episodi di violenza verbale, disagio emotivo, pressioni legate alla performance. La formazione, affiancata dalla presenza dello psicologo scolastico, serve a dare strumenti pratici: riconoscere indicatori di sofferenza, comunicare in modo efficace, sapere quando attivare un confronto con la famiglia o con gli specialisti, collaborare senza sovrapposizioni.

Dalla legge all’attuazione: risorse, criteri, tempi e responsabilità

Ora la partita passa alla fase attuativa: definire criteri, priorità e modalità di accesso, con un’attenzione particolare a non creare disuguaglianze territoriali. In una regione con realtà scolastiche molto diverse, l’obiettivo è evitare che il servizio resti più forte dove già esistono risorse e più debole nelle aree che ne avrebbero maggiore bisogno. Il testo prevede un modello organizzato, anche con contributi regionali alle istituzioni scolastiche e con un coordinamento tecnico-scientifico, in modo che l’intervento non sia episodico ma coerente.

Il messaggio politico: unanimità come risposta ai bisogni delle nuove generazioni

La legge porta le firme di consiglieri di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, oltre la Lista civica Rocca, e viene presentata come una risposta concreta a un tema che scuote famiglie e scuole ogni giorno: la fatica di crescere in una fase storica carica di stimoli, aspettative e fragilità. In Aula ha prevalso un principio: la prevenzione costa meno dell’emergenza e, soprattutto, tutela meglio i ragazzi. Il Lazio mette un punto fermo: il benessere psicologico entra nell’agenda educativa regionale come servizio strutturato, non come progetto “a termine”.