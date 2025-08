Psiconcologia al Sant’Andrea: 2.000 prestazioni all’anno e l’aumento delle richieste maschili per affrontare il cancro

L’Ospedale Sant’Andrea di Roma rafforza il ruolo della psiconcologia: un supporto consolidato e in crescita che segue in media 300 pazienti ogni anno tra i 40 e i 70 anni, con una domanda in aumento anche da parte degli uomini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un servizio consolidato, attivo dal 2008

Il servizio di psiconcologia presso l'Azienda ospedaliero‑universitaria Sant'Andrea è operativo dal 2008. Da allora è cresciuto in modo costante fino a fornire circa 2.000 prestazioni annuali, rivolte mediamente a 300 pazienti ogni anno, in fascia d'età tra i 40 e i 70 anni.

Percorsi tempestivi e personalizzati

Secondo Chiara Maria Navarra — psicologa, psicoterapeuta e referente del servizio — il percorso inizia in media entro dieci giorni dalla richiesta, con un primo appuntamento seguito da un ciclo di 8‑10 incontri, modellato sulle esigenze individuali del paziente. Focus centrale: la reazione emotiva alla malattia e al trattamento oncologico, con l'obiettivo chiaro di alleviare la sofferenza psicologica di malati e familiari.

Uomini più consapevoli, pazienti giovani segnalati

Una novità significativa riguarda il cambiamento demografico degli utenti: la quota maschile è in crescita, in quanto gli uomini — finora più riluttanti — iniziano a chiedere supporto senza stigma. I pazienti anziani si attivano autonomamente, mentre quelli più giovani, colpiti da un impatto psicologico spesso più intenso e destabilizzante, vengono generalmente segnalati dai medici curanti.

L’efficacia confermata dagli studi e la qualità della vita

Navarra sottolinea come numerosi studi supportino l’efficacia della psiconcologia: essa non solo migliora la qualità della vita dei pazienti oncologici, supportando la gestione dell’ansia, della paura e dei cambiamenti fisici legati ai trattamenti, ma favorisce anche la comunicazione tra pazienti, famigliari e personale medico. L’integrazione psicologica diventa così parte integrante del percorso terapeutico.

Sportello AIMaC e rete integrata di accoglienza

All’interno dell’ospedale, al piano terra vicino al Punto di Accoglienza, è stato istituito uno sportello per malati oncologici, gestito in collaborazione con l’Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC). Volontari in servizio civile aiutano i pazienti e i loro familiari offrendo informazioni sui percorsi medici, servizi e assistenza pratica. Il servizio è completato da una linea telefonica diretta, attiva dalle 8:30 alle 18:00, per la richiesta di appuntamenti ambulatoriali.

Il ruolo strategico di uno psiconcologo

Il lavoro del servizio sta assumendo un valore sempre più strategico sia per i pazienti che per i familiari. Il crescente numero di diagnosi, inclusi pazienti più giovani, ha reso il psiconcologo un punto di riferimento solido, capace di affiancare il percorso oncologico integrando cura, ascolto e mediando la relazione con l'équipe medica.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 06.3377.6717 (linea attiva dalle 8.30 alle 18).

© Riproduzione riservata