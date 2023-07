Pulisic al Milan dal Chelsea, affare fatto

(Adnkronos) – Il Milan ha raggiunto l'accordo con il Chelsea per il trasferimento di Christian Pulisic. Nel pomeriggio di oggi i rossoneri hanno raggiunto l'intesa economica con i Blues, che percepiranno, secondo quanto riporta Sky Sport, 20 milioni più bonus per la cessione dell'esterno offensivo americano. Restano da sistemare gli ultimissimi dettagli burocratici ma ora il Milan può organizzare l'arrivo in Italia e il programma delle visite mediche del calciatore, ultimo step prima della firma ufficiale con il suo nuovo club. Nato in Pennsylvania nel settembre 1998, Pulisic è cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund. Dopo aver giocato con le formazioni U17 e U19, nel 2016 l'esterno offensivo ha esordito in prima squadra: con i gialloneri è riuscito a mettersi in mostra realizzando 19 gol e 26 assist in 127 presenze. Nel gennaio 2019 il Chelsea ha acquistato il suo cartellino per 64 milioni, per poi lasciarlo in prestito in Germania negli ultimi sei mesi stagionali. Nell'estate dello stesso anno ha inizio ufficialmente la sua avventura con i Blues, che si chiuderà dopo 4 stagioni e 145 presenze (con 26 gol e 21 assist). Pulisic è anche il capitano e l'uomo simbolo della nazionale americana: con gli Stati Uniti, oltre ad avere numeri importanti (25 gol e 16 assist in 60 apparizioni) ha vinto la Concacaf Nations League due volte (19/20 e 22/23). —[email protected] (Web Info)

