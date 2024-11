Pulizie in casa, fatte in questo modo diventano una vera TERAPIA | La Scienza parla chiaro, ecco come e quando farle

Pulizie in casa - Fonte Pixabay - IlQuotidianodellazio.it

Lo sapevi che fare le pulizie in casa ha un vero e proprio effetto terapeutico? A confermalo è stata la Scienza. Ecco cosa ha rivelato.

Eseguire le pulizie di casa indubbiamente divide il mondo in due categorie: chi le fa quasi costretto dalla necessità ma abbastanza contrariato e chi invece, le farebbe ogni giorno anche più volte.

Eppure, a seconda delle preferenze, le pulizie permettono in ogni caso di prenderci una pausa dalla routine della vita quotidiana.

In qualche modo consentono di rallentare e di dedicarsi a pieno ad una sola azione mentre nella parte restante della giornata ci troviamo ad affrontare un tour de force estremo.

Tra l’altro, lo sforzo fisico, aiuta anche a sfogare i momenti di tensione accumulati e quindi lascia andare stati d’animo come rabbia, rabbia, frustrazione e nervosismo.

I benefici delle pulizie in casa

E’ molto difficile trova una persona che possa negare di provare una sensazione di benessere quando vede la propria casa pulita e in ordine. Sebbene possa essere noioso e stancante, il processo di pulizia porta ad un risultato che è davvero terapeutico offrendo un forte senso di pace.

Proprio in merito a questo effetto benefico, sono state svolte negli anni diverse ricerche che sono andate a scovare i motivi legati a questa condizione. Tutti hanno confermato che riordinare e dare una bella rinfrescata alla proprio casa fa bene al corpo e alla mente. Anche la Scienza ha confermato questa teoria.

Fare le pulizie fa bene, ecco cosa dice la Scienza

La Scienza l’ha definita Cleaning Therapy, la terapia che fa bene alla salute fisica e mentale. Come riportato sulla pagina Instagram, ricettebimbyperdimagrire, i benefici sono davvero eccezionali. Il primo è relativo proprio alla forma fisica, infatti lavare il pavimento farebbe dimagrire. Fare il bucato invece aiuterebbe a ridurre lo stress. Spolverare mette in ordine i pensieri. Anche il semplice gesto di mettere in ordine gli armadi aiuta ripartire. Eliminare il superfluo, mette ordine nella vita personale. Infine, imbiancare rigenera lo stato d’animo.

Un’altra importante ricerca svolta dall’Università Indiana, negli Usa, ha dimostrato come le pulizie sempre a livello fisico, assicurino un effetto salutare al cuore e al sonno. La ricerca, svolta su un campione di 998 persone tra i 49 e i 65 anni, ha infatti riscontrato che lavare i pavimenti, spolverare, stirare ed eseguire altre faccende per 30 minuti al giorno riduce il rischio di infarto tanto quanto una passeggiata veloce e stimola un sonno più profondo e riposante. A tal proposito, un approfondimento ha confermato che una camera pulita e ordinata (quindi senza polvere, vestiti ovunque e lenzuola sfatte e sporche) ha migliorato la qualità del sonno notturno nel 75% degli intervistati.