Pullman Mestre, “è caduto un bus”: i soccorsi dopo l’incidente – Video

(Adnkronos) – "E' appena caduto un autobus". Un pullman precipita a Mestre, Venezia, precipita da un cavalcavia verso Marghera: nell'incidente almeno 21 morti e numerosi feriti. I primi soccorritori, come documentano i video pubblicati sui social, si trovano davanti scene terribili. Sul posto arrivano i vigili del fuoco e decine di ambulanze. Le operazioni di soccorso sono complicate dalle condizioni del mezzo, che si è incendiato dopo essere precipitato. "Una tragedia simile che io ricordi non si era mai vista da queste parti. Non ci sono parole. I morti sono 21 e i feriti salgono a 15. Tra loro un bambino già trasferito nell'ospedale di Padova per le cure del caso", ha la voce rotta Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e Servizi sociali della Regione Veneto, che raggiunta al telefono dall'Adnkronos ci tiene a dire: "Appena appresa la notizia si è immediatamente attivato il Coordinamento regionale emergenza urgenza (Creu) che ha preposto il piano per il trasferimento negli ospedali dei feriti, il cui bilancio è salito a 15". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata