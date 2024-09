Puoi partecipare ma a queste condizioni: Ballando con le Stelle, il marito della showgirl detta legge | Le impensabili ‘regole imposte’

Mancano poche ore all’inizio della nuova stagione di ‘Ballando con le Stelle’, che vedrà tra i partecipanti figure di spicco dello showbiz

Quella che avrà inizio sabato 28 settembre si preannuncia come una delle edizioni più attese nella storia di ‘Ballando con le Stelle’. Il dancing show ideato e condotto come di consueto da Milly Carlucci andrà in onda su Rai Uno il sabato sera.

Al termine della scorsa stagione il management di Viale Mazzini aveva chiesto alla conduttrice di Sulmona di compiere uno scatto in avanti, di rivitalizzare in qualche modo uno show che in effetti stava perdendo gradualmente consensi e ascolto.

I dirigenti della TV di Stato pensavano probabilmente a qualche novità in relazione al format o alla struttura del programma stesso, ma Milly Carlucci ha scelto un’altra strada. In vista della nuova edizione ha costruito una ‘rosa’ di concorrenti di alto profilo, ingaggiando figure di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport.

C’è grande attesa ad esempio per le performance i qualità di aspirante ballerina di Federica Pellegrini, l’ex fuoriclasse del nuoto italiano che dopo vari tentativi andati a vuoto ha detto finalmente ‘sì’ alla proposta di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, quanti divieti per la bella showgirl italiana: è davvero troppo

Tra gli altri concorrenti di questa diciannovesima edizione spiccano i nomi del giornalista e conduttore della RAI Massimiliano Ossini e del celebre attore, regista ed ex parlamentare Luca Barbareschi.

Tra i partecipanti più giovani una delle figure più apprezzate dal pubblico è senza dubbio Federica Nargi, la bella showgirl romana che è conosciuta anche, se non soprattutto, per essere da oltre quindici anni la compagna dell’ex attaccante di Milan e Juventus Alessandro Matri.

Ballando con le Stelle, la bella ex Velina è bloccata: ecco perché

L’ex Velina di ‘Striscia la notizia’ vuole stupire tutti ma per partecipare a Ballando ha dovuto accettare due condizioni dettate dal suo compagno, evidentemente molto geloso. Stando a quanto riportato dal sito Dagospia, Matri ha imposto due divieti veri e propri.

In primis la Nargi non potrà indossare abiti troppo succinti e in secondo luogo non dovrà esibirsi in balli eccessivamente sensuali e ‘bollenti’. L’ex centravanti teme che il feeling che si può instaurare tra la sua compagna il maestro di ballo possa sfociare in una passione travolgente.