Pupazze, questo è il dolce più AMATO nel Lazio | Non è scontato trovarlo ma qui è un’istituzione: dopo non ne farai più a meno

Se assaggi le vere e autentiche pupazze poi non vorrai mangiare nessun altro dolce italiano, provare per credere.

Chiunque decida di gustare questa specialità dolce, tipica della cucina laziale, se ne innamora al primo morso.

Il loro sapore dolce e deciso conquista tutti, anche i palati più raffinati, perché è davvero impossibile resistere.

Scopri dove si possono trovare e come fare a realizzare le pupazze da soli a casa, anche se non si è cuochi provetti.

Non serve essere uno chef per provare a preparare le pupazze home made: ecco la ricetta facile ma sorprendente.

Pupazze, il dolce tipico del cuore del Lazio

Il dolce di cui stiamo parlando è semplice da trovare nella zona dei castelli romani, e più nello specifico nella città di Frascati. Se non conosci ancora bene questa splendida area del Lazio, ti invitiamo a organizzare presto una visita, perché è un’area della regione, capace di affascinare qualsiasi visitatore e anche di prendere tutti per la gola. Oltre a tutti gli altri prodotti che fanno parte dell’antica tradizione gastronomica locale, nella zona di Frascati vengono preparate anche le cosiddette pupazze.

C’è qualcosa che rende questo dolce davvero irresistibile: riesce a conquistare tutti i palati, grandi e piccini golosi e virtuosi, si lasciano andare a questo peccato di gola. Scopri come realizzarle anche in casa. Le pupazze di miele infatti, possono essere preparate in pochi minuti utilizzando chicchi di grano, farina e miele.

La ricetta semplice e golosa dei Castelli Romani

Per preparare 8 pupazze occorrono 250 grammi di miele, 200 di farina, 125 grammi di olio extravergine di oliva, chicchi di grano e un cucchiaino di aroma di vaniglia o di arancia. La prima cosa da fare, come si legge su www.alimentipedia.it, è far sciogliere il miele in un recipiente capiente e, successivamente, aggiungere la farina, l’olio, l’aroma di vaniglia o di arancia e mescolare bene. A questo punto bisogna versare l’impasto su una spianatoia, stenderlo col mattarello e con uno stampino e disegnare la sagoma di una figura femminile.

Poi con una forchetta si possono disegnare i particolari di ogni pupazza, come ad esempio, il vestito e infine, con i chicchi di grano, si può ricreare la forma degli occhi. La cosa particolare delle pupazze è che questo dolce biscotto a forma di donna ha tre seni. Le pupazze, infine, vanno cotte e in forno a bassa temperatura per circa 8 minuti. Se non hai mai assaggiato le pupazze di miele, allora di certo ti conviene provarle il prima possibile. Il loro gusto saporito e dolce ti conquisterà al primo morso!