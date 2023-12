Putin a Usa e Ue: “Non perdete tempo, riprendiamo i rapporti commerciali”

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin invita Europa e Stati Uniti a smettere di "perdere tempo" e "scherzare" e a riprendere la cooperazione economica e commerciale che avevano prima dell'inizio della guerra contro l'Ucraina, e lo fa proprio mentre i due blocchi continuano a introdurre sanzioni contro Mosca. "Vorrei dire che non ci chiudiamo al continente americano, non ci chiudiamo ai Paesi europei. E' ora che smettano di perdere tempo e di aspettare che crolliamo", ha detto il presidente russo durante una riunione del governo. "Chi vuole approfittare della cooperazione con la Russia, può farlo. Non allontaniamo nessuno anche se sono affari e decisioni loro, lasciamo che i Paesi pensino nei loro interessi e negli interessi dei loro popoli", ha quindi concluso. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

