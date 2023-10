Putin: “Israele ha diritto di difendersi, ma creare Palestina indipendente”

(Adnkronos) – A sei giorni di distanza all'attacco di Hamas contro Israele, e dopo le accuse lanciate agli Usa, Vladimir Putin ammette che "Israele ha il diritto di difendersi e a garanzie sulla sua esistenza pacifica", anche se sottolinea la necessità di creare una Palestina indipendente. "L'obiettivo dei negoziati deve essere l'attuazione della formula dei due Stati delle Nazioni Unite che implica la creazione di uno Stato Palestinese con Gerusalemme est come capitale che coesiste in pace e sicurezza con Israele che ha subito un attacco di incredibile brutalità", ha affermato il presidente russo. "E' cruciale lavorare per risolvere queste questioni con modalità pacifiche", ha sottolineato. Il sistema delle relazioni internazionali "sta subendo cambiamenti irreversibili e lo vediamo chiaramente", ha affermato il Presidente russo nell'intervento al vertice dei Paesi della Comunità degli Stati indipendenti in corso a Bishek. Questi cambiamenti riguardano "prima di tutto l'andamento dell'economia globale, che il fondamento di ogni altra cosa", ha aggiunto. Nel suo incontro al Cremlino con il premier iracheno in visita a Mosca, tre giorni fa Putin aveva puntato il dito contro gli Usa spiegando che l'escalation del conflitto israelo-palestinese è in sostanza colpa degli Stati Uniti che hanno nel tempo esercitato pressioni su entrambe le parti coinvolte. E non hanno mai tenuto in considerazione gli interessi fondamentali dei palestinesi, primo dei quali quello di attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. L'escalation in Medio Oriente è un chiaro esempio del fallimento della politica degli Stati Uniti nella regione, ha affermato ancora Putin nella sua prima dichiarazione pubblica dall'inizio dell'attacco di Hamas contro Israele, sottolineando che Washington "ha cercato di monopolizzare gli accordi, senza preoccuparsi di trovare compromessi accettabili a entrambe le parti". Le relazioni della Russia con Hamas si sono intensificate dall'inizio della guerra contro l'Ucraina, mano a mano che si deterioravano quelle con Israele, ma l'influenza di Mosca su Hamas viene considerata minima. Pochi mesi dopo l'inizio dell'invasione, una delegazione di esponenti di alto rango di Hamas è arrivata a Mosca, dove è stata ricevuta dal ministro degli Esteri, Sergei Lavrov e dal Presidente della Cecena, Ramzan Kadyrov. E in queste ore, la leadership russa continua a identificare Hamas con la leadership palestinese. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata