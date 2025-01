Qua ci ammaliamo tutti | La Clerici infuriata in casa Rai: i microfoni erano accesi e il pubblico ha sentito tutto

Clamorosa dichiarazione in diretta di Antonella Clerici. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha sparato a zero contro la produzione

Antonella Clerici così preoccupata e al tempo stesso furiosa non si era mai vista. La conduttrice milanese si è resa protagonista di un’autentica intemerata in diretta tv nel corso di una puntata di ‘È sempre mezzogiorno‘.

Il programma quotidiano che ha preso il posto de ‘La prova del cuoco‘ nel palinsesto della RAI ha fatto registrare un successo superiore alle aspettative, tanto di riportare in auge la stessa Clerici dopo un periodo di appannamento.

Il format della trasmissione ricalca in grandi linee quello del suo progenitore, se così si può dire. Evidentemente l’idea di presentare un nome diverso da quello solito ha rilanciato l’interesse da parte del pubblico televisivo.

È doveroso sottolineare in proposito come sia stato proprio il programma condotto dalla Clerici per quasi vent’anni a trasformare l’attività dei cuochi in un vero e proprio spettacolo sul piccolo schermo. Un’idea vincente che ha di fatto creato un genere televisivo.

Antonella Clerici, rabbia e preoccupazione: l’hanno vista tutti

Quanto accaduto però nel corso di una delle ultime puntate di ‘È sempre mezzogiorno‘ non ha precedenti nella storia della tv italiana. O forse ne ha veramente pochi. Antonella Clerici in rigorosa diretta ha lanciato un allarme in piena regola.

In questi giorni l’Italia è attraversata da un’ondata di freddo molto intenso che ha provocato un crollo verticale delle temperature. Il gelo arrivato quasi all’improvviso si fa sentire anche all’interno degli studi televisivi.

Antonella Clerici, scatta l’allarme: le sue parole spiazzano tutti

Anche nello studio milanese della RAI da cui va in onda il programma si sono avvertite le conseguenze di questo gelo repentino. Ed è per questo che la conduttrice si è lasciata andare a uno sfogo sincero e appassionato.

“Adesso noi facciamo la richiesta…O tengono acceso il riscaldamento acceso pure di sabato e domenica o di lunedì non ci presentiamo più. Non si è mai visto uno studio televisivo in cui si congela così, ma vi giuro…Vorrei farvi sentire le mani e il naso“. La presentatrice milanese non ha quindi nascosto tutto il suo disappunto, affermando che lavorare in questo modo non sia rispettoso della salute e della dignità delle persone: “Lavorare in queste condizioni è veramente assurdo“.