Quale tra queste donne è INCINTA? Se risolvi questo quiz in 7 secondi, sei il genio del momento | Nessuno c’è mai riuscito

Pensi di essere un genio? Prova a risolvere il quiz e scopri se hai davvero delle capacità superiori alla media.

Solo chi ha una mente brillante è capace di trovare la soluzione del test nel poco tempo a disposizione.

Osserva l’immagine e cerca di rispondere alla domanda principale del quiz d’intelligenza. Aguzza la vista e fai del tuo meglio.

Si tratta di mettere in gioco le proprie capacità di osservazione e di farlo sfruttando al massimo ogni secondo.

Hai appena 7 secondi per dare la tua risposta. Se indovini allora hai ragione: hai una dote geniale.

Quiz, trova la soluzione in 7 secondi

Il test di oggi è ispirato a un gioco che abbiamo scoperto su www.italiafeed.com. Solo chi ha una mente geniale riesce a risolvere questo quiz. Il motivo è che ogni utente ha appena 7 secondi di tempo per trovare la soluzione e dare la risposta che ritiene corretta. Dunque se hai voglia di metterti alla prova e di scoprire se le tue capacità sono effettivamente superiori alla media, proprio come credi, allora non perdere altro tempo e comincia subito. Ora fai partire il cronometro ma allo scadere del 7º secondo stoppalo e vai a leggere la soluzione che trovi nel paragrafo finale, per capire se hai superato il quiz oppure no.

Tutto quello che dovresti fare adesso, nel poco tempo a tua disposizione, è osservare con la massima attenzione questa immagine. Come vedi al suo interno sono raffigurate 4 donne diverse. Riesci a capire quale di questa è incinta e quale invece no? Aguzza la vista e in bocca al lupo!

Soluzione, quale delle donne è incinta

Ci siamo, finalmente stai per scoprire qual è la soluzione del quiz d’intelligenza. Prima di dirti quale delle donne è incinta, ci teniamo a ricordarti che questo è solo un gioco. Dunque, se non hai superato la prova, sappi che si tratta di un test d’intelligenza visiva che quasi nessuno riesce a superare al primo colpo, dato il poco tempo a disposizione. A chi non riesce a vincere, noi consigliamo di continuare ad esercitarsi, perché è solo così che potrà migliorare le proprie doti di osservazione.

La donna che sicuramente non è incinta è la numero 3, ovvero quella che indossa dei tacchi molto alti, perché farebbe sicuramente fatica, dato il peso del pancione. In realtà anche la donna che sta bevendo il caffè non può essere in dolce attesa, perché bevande a base di caffeina fanno male alle donne in gravidanza. Quindi non è neanche la numero 4. La numero 1 va esclusa, perché porta i capelli fucsia e magenta e in gravidanza non è consigliato l’utilizzo di tinture per capelli. I solventi chimici potrebbero far male al nascituro. Dunque la donna incinta è la numero due!