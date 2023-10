Qualifiche Gp Messico oggi in tv e streaming: orario e programma

(Adnkronos) – Le qualifiche del Gp del Messico 2023 assegnano la pole position oggi, sabato 28 ottobre, in vista della gara in programma domani in diretta tv e streaming. Tanto per cambiare, l'uomo da battere è Max Verstappen. L'olandese con la Red Bull è stato il più veloce nelle prime due sessioni di prove libere, girando in 1'18''686. Il campione del mondo ha preceduto la McLaren del britannico Lando Norris (1'18''805) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'18''952). Più indietro lo spagnolo Carlos Sainz con l'altra rossa, undicesimo con un giro in 1'19''257. "È stata una giornata positiva, in cui siamo riusciti a provare tutto quello che avevamo pianificato. Abbiamo testato tutte le mescole e lavorato sulla messa a punto, c'è ancora del lavoro da fare per la qualifica e per la gara. Analizzeremo tutti i dati raccolti e lavoreremo per fare passi avanti", ha detto Leclerc. "Abbiamo provato anche le gomme prototipo e questo di solito mischia un po’ le carte. Nonostante un piccolo problema in FP1 siamo riusciti a completare il programma pianificato e di questo siamo soddisfatti", ha spiegato Sainz. "C’è ancora un po’ di lavoro da fare prima delle qualifiche per cui ci metteremo a testa bassa sui dati prima di salire in macchina di nuovo per l’ultima sessione di libere", ha aggiunto. Le terze prove libere in programma oggi saranno trasmesse in diretta tv da Sky Sport e saranno visibili anche in streaming su Now e sull'app Sky Go. Lo stesso vale per le qualifiche e per il Gp di domani. Qualifiche e gara saranno trasmesse in diretta in chiaro da Tv8. Sabato 28 ottobre Ore 19.30 Prove libere 3 (Sky Sport) Ore 23.00 Qualifiche (Sky Sport, TV8 in chiaro) Domenica 29 ottobre Ore 21.00 GP Città del Messico (Sky Sport, TV8 in chiaro) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

