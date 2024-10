Qualità della vita elevatissima, la pace dei sensi la trovi nel Lazio | Ecco il borgo in cui si vive meglio

Se sogni di vivere nel Lazio ma in un posto in cui valga davvero la pena trasferirsi, la meta perfetta può essere solo questa.

Dimentica una volta e per sempre il frastuono di Roma: è qui che puoi avere una qualità della vita davvero alta.

Se vuoi vivere in un posto da sogno allora dovresti trasferirti in questa particolare zona del Lazio.

Si tratta della scelta più adatta a chi vuole vivere bene, lontano dal caos della metropoli e circondato dalla meraviglia della natura.

Solo qui ritrovi la pace dei sensi, comincia a preparare le valigie e dirigiti verso l’area della regione con la qualità della vita più alta in assoluto.

Qualità della vita altissima, il posto del Lazio in cui si vive meglio

Oggigiorno la qualità della vita non si misura più soltanto in servizi, o nella possibilità di trovare più facilmente un lavoro ma sempre di più si insegue il sogno di una vita scandita da ritmi umani, in cui poter trovare il tempo di pensare a se stessi e magari di dedicarsi anche agli affetti o alle proprie passioni. Per capire quanto sia diventata importante oggi giorno la qualità della vita, basti pensare a quanto è diventato pressante lo stress e come sia cambiato il modo per combatterlo.

Non è un caso che si sia sviluppato il trend delle vacanze organizzate apposta per riposare o addirittura per dormire tutto il tempo. Lo sleep tourism sta pian piano affiancando le forme di viaggio tradizionale e, se finora non si è sostituito ad esso, di certo ha dato vita a un fenomeno che anni fa non era neppure immaginabile. Ma chi vive o desidera vivere nel Lazio, quale città dovrebbe scegliere per assicurarsi una qualità della vita altissima? Dimentica il traffico della capitale. Non si tratta di Roma! Scopriamo qual è il posto in cui si vive meglio in assoluto.

Il borgo in cui ritrovare pace, relax e vero benessere

La città eterna ha un fascino intramontabile che resta incontrastato nei secoli e che attrae milioni di turisti all’anno. Per i romani, e non solo per loro, è la città più bella del mondo ma la caput mundi, dall’ineccepibile bellezza non è esattamente il luogo in cui trasferirsi se si cerca, oltre all’arte, alla storia, all’esclusività dei quartieri d’élite, un angolo di pace o di benessere. In questo caso è meglio optare per qualche altro comune della regione.

A quanto pare, la zona del Lazio in cui si vive meglio è quella dei Castelli Romani e in particolar modo a Monte Compatri e ad Albano Laziale. In questi borghi laziali la qualità della vita è altissima! A seguire troviamo Rieti, che è anche al trentasettesimo posto nella classifica delle città di tutta Italia.