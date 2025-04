Quando il Giubileo incontra il divertimento: MagicLand apre la Porta del Giubileo

Chi frequenta MagicLand lo sa: questo non è semplicemente un parco divertimenti. È un punto di riferimento, soprattutto per le famiglie del Centro-Sud, che cercano un’alternativa intelligente e coinvolgente per passare una giornata diversa. E nel 2025, a questo spirito si aggiunge qualcosa di assolutamente inedito: “La Porta del Giubileo”, un percorso tematico che porta, per la prima volta, il significato e l’esperienza del Giubileo all’interno di un contesto ludico.

Non è solo una curiosità: è una vera novità mondiale. Mai prima d’ora un parco divertimenti aveva affrontato in modo così diretto e creativo un tema legato alla spiritualità e alla tradizione religiosa. Eppure, MagicLand riesce a farlo restando fedele al suo DNA: quello dell’intrattenimento intelligente, accessibile, mai banale.

Il Giubileo, spiegato come un gioco a MagicLand

Il progetto nasce in collaborazione con ANSPI, realtà molto attiva nel mondo dell’educazione giovanile. Chi conosce gli oratori, i centri estivi, i campi scuola, ha sicuramente già avuto a che fare con le loro iniziative. La scelta di MagicLand come partner non è casuale: da anni ospita eventi e giornate formative firmate ANSPI. Ma per il 2025 si è deciso di alzare l’asticella.

“La Porta del Giubileo” è un percorso che richiama l’atmosfera delle escape room, strutturato in cinque tappe simboliche (una per ogni cifra dell’anno 2025). Ogni stazione del percorso è collocata presso un’attrazione chiave del parco e propone un enigma ispirato a simboli giubilari. Non servono nozioni religiose per partecipare: tutto è pensato per incuriosire, far riflettere e, soprattutto, divertire.

Si parte con una mappa ufficiale e un Passaporto del Pellegrino da far timbrare a ogni tappa. Il timbro? Una zampa di Gattobaleno, la mascotte ufficiale del parco. Una volta completato il percorso, si riceve un mazzo di carte da gioco creato ad hoc, in edizione limitata. Un souvenir che, in maniera giocosa, continua a raccontare l’esperienza anche dopo il ritorno a casa.

Un evento pensato per tutti

Quello che colpisce è la versatilità dell’esperienza: bambini, ragazzi, adulti, pellegrini e semplici curiosi. Non c’è un target specifico, se non chi ha voglia di vivere qualcosa di nuovo. Per i gruppi ANSPI, tra l’altro, la partecipazione è gratuita. Per tutti gli altri, bastano 3 o 5 euro, a seconda che si partecipi in gruppo o individualmente. Un prezzo simbolico che aiuta a sostenere l’organizzazione, senza diventare una barriera.

Il 4 maggio 2025, giornata di inaugurazione, è previsto anche il lancio ufficiale del sussidio estivo ANSPI: “Il mio Tesoro! Un’estate in compagnia del Signore degli Anelli”. Il tema scelto promette di attirare l’attenzione dei più giovani, mescolando immaginario epico e valori educativi in modo originale. È prevista la partecipazione di oltre 4.000 ragazzi da tutta Italia. Un piccolo esercito di futuri “pellegrini del divertimento”.

Il Giubileo che si ascolta, si cucina, si balla

Ma l’esperienza non finisce con il percorso a enigmi. Nei mesi di giugno e luglio, MagicLand accenderà i riflettori su cinque giornate speciali al Gran Teatro Alberto Sordi, il cuore culturale del parco. Qui si alterneranno spettacoli, laboratori, show interattivi che arricchiscono l’esperienza con nuovi linguaggi e punti di vista.

Dalla musica al teatro, dalla magia alla cucina, ogni appuntamento propone una lente diversa attraverso cui esplorare il senso del Giubileo. Si va dallo spettacolo teatrale con Manuel Reitano e Francesco Mauri (20 giugno), al laboratorio musicale guidato da Simone Biagioli (27 giugno), fino agli esperimenti del mago Alessio Perniola (4 luglio). E poi ancora showcooking con Enrico Carosio e, per finire, danze e animazione con l’inarrestabile Ciccio Pasticcio (18 luglio).

Ogni serata speciale si concluderà con un gadget dedicato a Carlo Acutis, figura giovane e vicina ai ragazzi, recentemente proclamato santo proprio in occasione del Giubileo 2025. Un gesto semplice, ma significativo.

Un parco che racconta qualcosa di più

Ci si potrebbe chiedere: cosa c’entra un parco divertimenti con il Giubileo? La risposta è nella capacità di MagicLand di parlare un linguaggio inclusivo, che non esclude ma invita. Che non spiega, ma accompagna. L’idea non è fare catechesi tra montagne russe e zucchero filato, ma aprire una porta – simbolica ma concreta – verso un’esperienza di senso.

In un momento storico in cui tutto è iper-specializzato e spesso diviso per nicchie, vedere un parco così popolare aprirsi a un progetto tanto singolare è una bella eccezione. Perché mostra che è possibile fare intrattenimento con intelligenza, raccontare il sacro senza diventare didascalici, costruire ponti senza rinunciare al gioco.

La Porta del Giubileo è questo: un piccolo viaggio tra divertimento e scoperta, pensato per chi non ha mai smesso di essere curioso.

