‘Quante volte ha visto la mia storia?’ Instagram, ecco la risposta alla domanda delle domande | Con soli 3 click hai la risposta

Instagram non avrà più segreti: quante volte vengono viste le tue storie

Uno dei social network più amato da giovani e meno giovani è Instagram. Questo, sebbene sia nato come contenitore di fotografie e di scatti personali, con il tempo è diventato un vero e proprio luogo virtuale di incontro, di intrattenimento e anche di lavoro, per qualcuno.

Se fino a qualche anno fa si poteva solo scorrere la home e quindi vedere i vari post pubblicati dai propri amici, oggi invece con le “stories” si può davvero entrare nell’intimità di ogni utente e scoprire cosa legge, dove si trova e cosa fa. Questo contenuto, infatti, è pensato per condividere scatti più veloci, meno pensati ma al tempo stesso che si desidera condividere.

Un dubbio di molti utenti è quello relativo alle “visualizzazioni”: se Instagram fornisce il numero preciso di utenti che ha visto la storia pubblicata, non dà però alcuna notizia in base al numero di volte che uno stesso utente l’ha aperta. Ecco quindi cosa sapere.

Instagram Stories, come sapere tutto

Soprattutto i più giovani, spesso usano i social network come Instagram anche per coltivare amicizie e conoscenze. Quando si frequentano con qualcuno, quindi, spesso pubblicano stories solo per catturare la loro attenzione, per mandare loro un messaggio o per coltivare il reciproco interesse. In questo senso, molti di loro si chiedono se esista un modo per capire quante volte un singolo utente visualizzi una singola storia: è un dubbio che sussiste, per esempio, quando si scrive qualcosa in piccolo e in un punto un po’ nascosto, così da suscitare ancora di più la curiosità.

Instagram mette a disposizione la lista di utenti che ha visualizzato una singola storia e questo lo si può vedere andando su Instagram, aprendo la stories e scorrendo verso l’alto. C’è però un problema riguardo alle singole visualizzazioni: ecco qual è.

Non è possibile!

Purtroppo, non è possibile scoprire quante volte un singolo utente visualizzi una singola storia.

A confermarlo è anche l’esperto Salvatore Aranzulla, che però svela che, se si ha un account per professionisti, si può scoprire gli insights delle stories che si pubblicano, quindi gli account raggiunti e, soprattutto, quante volte quella stories è stata inviata ad altri account da qualche followers.