Quanto ci metti a trovare il numero nascosto? Se lo fai in meno di 10 secondi hai un cervello portentoso

Se pensi di avere una vista da falco mettiti subito alla prova con questo test visivo e dimostra di che cosa sei capace.

Solo chi ha una mente brillante riesce, nel pochissimo tempo a disposizione, a portare a conclusione questa sfida con successo. Dunque mettiti subito all’opera e aguzza la vista.

Hai solo 10 secondi di tempo per riuscire a trovare l’intruso e sciogliere il rebus che è alla base del test visivo.

Dovrai fare del tuo meglio e non lasciarti scappare nulla. Ora per prima cosa procurati un cronometro e poi da inizio al gioco in bocca al lupo!

Test visivo, trova l’intruso nell’immagine

Il test visivo di oggi è basato su un’immagine criptica, che riporta un pattern grafico sempre uguale a se stesso e capace, proprio per questo, di confondere l’osservatore. Sono davvero pochi infatti, coloro che osservando l’illustrazione, poi riescono ad avere successo in questa sfida.

Se vuoi superare il test dunque prendi subito il tuo cellulare e fai partire il cronometro. Intanto osserva con attenzione l’immagine e ti renderai conto subito che ci sono tutti i numeri uguali. Ce n’è uno però che si distingue, perché è diverso da tutti gli altri! Riesci a trovarlo? Sapresti dire di che cifra si tratta? Una volta che avrai trovato la tua soluzione, vai a leggere il paragrafo conclusivo di questo articolo, attraverso il quale scoprirai se la risposta che hai dato tu è effettivamente quella corretta. In bocca al lupo e buon divertimento!

Soluzione

Ci siamo, finalmente stai per scoprire se hai superato con successo il test visivo di oggi! Il numero che è abilmente nascosto in mezzo a tanti 9 è il numero 6. Di certo non era facile individuarlo, perché si tratta semplicemente di un 9 capovolto che si confonde alla perfezione con le altre cifre, rappresentate a poca distanza una dall’altra.

Come puoi vedere tu stesso dall’immagine che contiene la soluzione, l’intruso si trova in basso a sinistra. Se sei riuscito a trovarlo da solo, ti facciamo i nostri più sentiti complimenti: il test visivo è stato superato alla grande. Se invece non ci sei riuscito, non ti arrendere. Non è certo il caso di scoraggiarti, anzi, se vuoi dimostrare di avere una vista da falco, svolgi subito altri test simili a questo e affina le tue capacità per diventare più abile e più veloce. Ne trovi molti anche all’interno di questo sito. Buona navigazione e in bocca al lupo per le tu prossime sfide!