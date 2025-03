Quanto guadagnano le famiglie a Roma e Milano: la differenza nei quartieri

Negli ultimi anni, il reddito delle famiglie italiane ha subito variazioni significative a seconda della città di residenza. Milano e Bolzano si confermano tra le province più ricche, mentre il Sud Italia continua a mostrare una notevole disparità economica.

Il reddito medio delle famiglie italiane

Secondo le analisi dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne e altre fonti economiche, il reddito disponibile complessivo delle famiglie italiane è stato stimato in 1.319 miliardi di euro nel 2023, con un incremento dell’11,3% rispetto al 2021. Ma naturalmente, questa crescita non è stata omogenea in tutto il Paese.

Il reddito medio annuo per famiglia in Italia è di circa 22.359 euro, ma questa cifra varia considerevolmente tra le regioni e le città principali.

Milano: il cuore economico d’Italia

Milano si conferma come la città con il reddito familiare più alto in Italia.

Reddito medio per famiglia: 34.885 euro

Reddito pro capite: 37.204 euro (+5,5% rispetto al 2020)

All’interno della città, vi sono forti disuguaglianze economiche tra quartieri:

Centro Storico (CAP 20121): 94.553 euro

City Life e Sempione (CAP 20145): 75.556 euro

Sant’Ambrogio-Magenta (CAP 20123): 70.112 euro

Quarto Oggiaro (CAP 20157): 17.986 euro

Bovisa e Cimitero Maggiore (CAP 20156): 22.877 euro

Roma: differenze marcate tra centro e periferia

Roma mostra un quadro simile a Milano, con forti disuguaglianze tra i quartieri centrali e le zone periferiche.

Parioli (CAP 00197): 68.000 euro

Quirinale-Spagna-XX Settembre (CAP 00187): 67.000 euro

Centro Storico (CAP 00186): 55.000-58.000 euro

Tor Bella Monaca e Ponte di Nona (CAP 00132 e 00133): 18.600 euro

Centocelle-Quarticciolo-Alessandrino (CAP 00171 e 00172): 20.000 euro

Le Altre Città: Chi Guida e Chi è in Difficoltà

Oltre a Milano e Roma, altre città mostrano valori di reddito familiare particolarmente alti o bassi:

Bolzano: 31.160 euro (seconda provincia più ricca d’Italia)

Monza e Brianza: 29.452 euro (terza posizione)

Le città con il reddito medio familiare più basso sono:

Foggia: 14.554 euro

Caserta: 14.683 euro

Agrigento: 14.802 euro

Le disparità nei redditi familiari tra le diverse regioni e città italiane evidenziano la necessità di politiche mirate per ridurre le disuguaglianze economiche. Investimenti in infrastrutture, innovazione e sostegno alle imprese locali potrebbero favorire una crescita più equilibrata su tutto il territorio nazionale.

