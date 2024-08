Quasi 1000€ di bonus: se hai figli adulti preparati a incassare | Compila questo modulo per riceverli in busta paga

Finalmente sono in arrivo, per tanti cittadini, ben 1000 euro di bonus: ecco come fare a richiederli subito.

È arrivata la bella notizia che farà felici milioni di italiani. Verifica se anche tu hai diritto a ricevere il denaro dallo Stato.

La nuova agevolazione del governo italiano sarà destinata a chi ha dei figli. Vediamo a chi spetta e a chi no.

la busta paga sarà più ricca del solito per questi nuclei famigliari, controlla se la tua famiglia può percepire il bonus.

Bonus, in arrivo ben 1000 euro alle famiglie con figli

Negli ultimi anno lo Stato italiano ha cercato di far fronte al caro vita, adottando misure economiche e fiscali, atte a sostenere le famiglie e i cittadini. Lo scopo è quello di offrire un supporto concreto alle fasce della popolazione maggiormente colpite dalla diminuzione del potere di spesa, generato dall’inflazione, che ha conosciuto enormi incrementi. A tal proposito sono stati messi a disposizione della cittadinanza diversi bonus. Tra questi ce n’è destinato alle famiglie con figli maggiorenni.

Il bonus di cui parliamo è destinato alle famiglie con figli e non si concretizzerà in un’indennità, erogata sul conto corrente dei beneficiari ma in un detrazione fiscale. Il bonus dunque si tradurrà in una riduzione delle imposte. Questo vuol dire che i lavoratori dipendenti e i pensionati che diventeranno titolari del bonus riceveranno una busta paga più ricca, perché dalla loro retribuzione mensile o dal loro assegno alcune voci di imposta non verranno detratte. Le agevolazioni fiscali di cui parliamo ammontano a massimo 950 euro per ciascun figlio. Vediamo però in quali casi i contribuenti hanno diritto a usufruire del bonus.

Quali cittadini avranno diritto alla detrazione fiscale

I cittadini con figli a carico che hanno già compiuto 21 anni possono approfittare del bonus figli. Tale detrazione è valida se si hanno figli con massimo 24 anni d’età titolari di un reddito annuo pari o inferiore a 4.000 euro all’anno, oppure figli di età superiore o uguale a 24 anni, titolari di un reddito annuo pari o inferiore a 2840,51 euro.



Per poter aderire all’iniziativa del bonus dello Stato ci sono diverse possibilità:

lo si può fare compilando il modello 730, in fase di dichiarazione dei redditi, e in particolar modo indicando nel quadro relativo ai familiari, i figli a carico;

oppure compilando annualmente il modulo per le detrazioni in busta paga.

È importante notare che l’importo da detrarre sarà diviso equamente tra entrambi i genitori, se entrambi ne faranno richiesta, oppure, si potrà scegliere di attribuire il bonus solo a chi dei due ha il reddito più elevato.