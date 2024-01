Quattordicenne ucciso a Roma, c’è un altro fermo: è il fratello di uno dei due indagati

(Adnkronos) – C'è un altro fermo per l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Roma nel parcheggio della fermata della metro C di Pantano nella notte del 13 gennaio scorso. Si tratta di un 30enne, fratello di uno degli altri due indagati già fermati, gravemente indiziato dell’omicidio del ragazzo. Dall’analisi dei tabulati e dalle celle del telefono in uso al giovane, risulterebbe infatti che l'uomo fosse in compagnia di uno degli indagati prima, durante e dopo l’omicidio, quando avrebbe trovato riparo ad Aprilia. Le indagini sono ancora in corso. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

