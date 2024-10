Questa moneta da due euro vale 1000 volte di più | Controlla subito il tuo borsellino: è datata 2007

Se hai questa moneta da due euro allora non c’è alcun dubbio: sei stato davvero baciato dalla fortuna, è un’autentica rarità.

Prova a controllare nelle tasche dei tuoi vecchi jeans e in soffitta o magari nel portafogli che non usi più.

Se riesci a trovarla prova a metterla subito in vendita e racimolerai un mucchio di soldi. Non hai la minima idea di quanto possa valere!

Questa moneta da due euro non vale due euro, lascia perdere quello che vedi scritto sulla testa. Girala e osserva se sul retro ci sono questi dettagli.

Si tratta di un pezzo raro e numismatici e appassionati farebbero carte false pur di averne una nella loro collezione privata.

Moneta da due euro, questa è la più preziosa di tutte

Si sente spesso parlare di monete rare e si pensa subito a tempi andati, a vecchi reperti e cimeli di epoche passate. Eppure anche le monete coniate nell’ultimo secolo possono rappresentare una rarità. Cene sono alcune infatti che non verranno emesse mai più. Alcune sono state coniate per occasioni ufficiali, celebrazioni di date storiche, anniversari della scomparsa di personaggi pubblici di spicco e così via.

Essendo state coniate sono in pochi pezzi, chiaramente trovarne una in circolazione non è affatto semplice. Ce n’è che vale tantissimo e che potresti anche avere nel cassetto della scrivania o nel porta spiccioli che non usi più. Controlla e se scopri di avere proprio questa moneta da due euro, ritieniti fortunato!

Quanto vale di preciso e a che cosa devi fare attenzione se ne trovi una

Una moneta in particolare, come abbiamo anticipato, vale molto più di quanto è riportato sulla testa. Se il valore inciso è due euro, in verità può essere venduta a un prezzo che può raggiungere diverse migliaia di euro. Si tratta della moneta da 2 euro che appartiene a tutti gli Stati dell’Eurozona. Nel 2007 infatti, la Banca Centrale Europea ha concesso ai Paesi dell’UE, allora 13, di coniare monete da 2 euro in occasione dei 50 anni dalla firma del Trattato di Roma, con il quale è stato istituita per la prima volta la CE, Comunità Economiche Europee.

La moneta in questione riporta al centro un documento firmato dai sei paesi fondatori e Piazza del Campidoglio a Roma, dove, il 25 marzo 1957 venne firmato il trattato. L’immagine è la stessa per tutti i Paesi che hanno emesso la moneta celebrativa da 2 euro, a differire è invece la legenda che è diversa in base alla lingua nazionale. L’anello più esterno della moneta riporta le 12 stelle dell’Unione Europea. Queste monete possono valere da 8 euro fino a 2000 euro circa.