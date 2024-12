Questa MULTA non è valida | I cittadini hanno già presentato ricorso, l’autovelox non era omologato: chi è passato di qui non deve pagarla

Se anche tu hai preso questa multa, forse non dovresti pagarla: verifica prima di mettere mano al portafogli.

Controlla se anche tu hai ricevuto la multa e chiedi il ricorso come hanno già fatto gli altri cittadini.

La colpa è tutta dello Stato, almeno questa volta non devi sborsare nulla. La patente e il portafogli sono al sicuro.

Non puoi essere sanzionato, anche se è scritto nero su bianco nel Codice della Strada: ecco che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione.

I conducenti sono stati rimborsati uno a uno. Scopri che cosa è successo nei giorni scorsi.

Multa, il ricorso dei cittadini contro la sanzione illecita

Guidare un’auto o una moto oggigiorno da tanti è considerato, a ragione, un autentico lusso e il motivo è legato all’aumento dei costi del carburante, ai pedaggi, al bollo, ai prezzi salatissimi delle rate dell’assicurazione e della manutenzione ordinaria dei veicoli. Insomma, che ci si sposti su due o quattro ruote, muoversi su strada è ormai un’enorme spesa. A queste voci per altro può capitare anche di dover aggiungere quella di una multa.

I comportamenti che contravvengono ai divieti e agli obblighi imposti dal Codice della strada, messi in atto per dimenticanza o distrazione, possono comportare esborsi in qualsiasi momento. Proprio lo scorso maggio il superamento dei limiti di velocità ha creato un vero e proprio “caso“, una notizia che ha suscitato molto clamore e che potremmo definire “autovelox gate”. Vediamo di che cosa si tratta.

Nessun pagamento per i conducenti multati

Non è la prima volta che succede e anche in questo caso lo Stato italiano ha dovuto fare un passo indietro: i cittadini ha contestato la multa e non pagheranno alcuna sanzione pecuniaria. Come si legge su www.ravennaweb.it infatti, lo scorso maggio alcuni guidatori hanno ricevuto una multa per superamento dei limiti di velocità, rilevato da alcuni Autovelox. La sanzione pecuniaria prevista in questi casi è compresa tra i 173 euro e i 695 euro se si supera il limite di massimo 40 km orari. Le multe per eccessi che superano i 40 Km orari, fino a 60 Km orari, sono compresa tra 544 e 2.174 euro. I soggetti in questione però hanno contestato la contravvenzione e vinto il ricorso.

Il motivo è che l’autovelox non era omologato. È accaduto a Barbiano, in provincia di Ravenna, dove il giudice di Pace ha stabilito che l’utilizzo senza omologazione degli apparecchi Velocar Red & Speed è irregolare. I dispositivi elettronici di rilevazione della velocità infatti, sono stati approvati, ma non omologati, e la Corte di Cassazione ha stabilito che l’approvazione non corrisponde all’omologazione.