Questo borgo ti ruberà il cuore: cibo eccellente e panorama mozzafiato | È a due passi da Roma ma lo invidia tutta Italia

Se non hai mai visto questo borgo resterai letteralmente senza parole, scopri il posto da sogno vicino Roma.

A pochi passi dalla capitale d’Italia c’è un luogo incantevole, dove la storia incontra lo spettacolo della natura, una volta che lo avrai visitato, vorrai di certo tornarci prima possibile.

Il borgo incantevole che non puoi assolutamente perderti è nel Lazio, il cuore del Bel Paese: ecco dove si trova e perché merita almeno una visita.

Tra scorci da cartolina, panorami mozzafiato, palazzi antichi risalenti al Medioevo, musei e colori da fiaba e cibo buonissimo, questo borgo ti ruberà il cuore.

Il borgo del Lazio che ti ruberà il cuore

Il borgo di cui vogliamo parlati oggi è una vera perla preziosa, tutta italiana, che racchiude storia, arte, natura e una bellezza senza eguali. Si trova nella splendida area dei castelli romani, ed è considerato uno dei borghi più belli d’Italia dall’omonima associazione privata italiana, che un’associazione privata che promuove i piccoli centri abitati italiani che presentano delle caratteristiche specifiche che li rendono unici e valevoli della speciale qualifica di “spiccato interesse storico e artistico”.

Si può raggiungere in auto da Roma in circa 50 minuti, percorrendo in auto la SS 7 Appia, oppure è possibile arrivare in treno partendo da Albano Laziale in circa 7 minuti, o da Roma Tiburtina in poco più di un’0ra. Scopriamo dove si trova questo luogo magico e perché, se ti trovi a Roma, o se hai in mente di organizzare una gita in questa splendida zona del Bel Paese, non puoi proprio fare a meno di visitarlo!

Dove si trova e come arrivarci

Stiamo parlando di Castel Gandolfo, Castrum Gandulphi in latino, uno splendido borgo di origine medioevale, che sorge tra la zona collinare dei Colli Albani e l’Agro Romano. È incluso e tutelato dal Parco Regionale dei Castelli Romani, e affascina tutti i suoi visitatori, grazie alla magica atmosfera che si respira tra gli scorci e le mura delle antiche costruzioni che ospitano la residenza estiva del Papa.

Fin dai primi anni del XVII secolo infatti, i papi hanno trascorso il loro periodo di riposo estivo in questo luogo speciale. Castel Gandolfo gode dell’unicità del panorama che si può osservare dal cratere vulcanico del Lago di Albano. In una visita a Castel Gandolfo si può godere dello spettacolo dei Bagni di Diana, della Collegiata San Tommaso, del Palazzo Pontificio, l’abbazia di San Nilo, e il Museo Civico Mastroianni. Insomma, si tratta di un borgo davvero speciale, che merita almeno una visita!