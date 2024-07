Questo farmaco è micidiale | ‘È il più usato in assoluto’: svelata l’origine del cancro

Attenzione a questo farmaco, è pericoloso: cosa causa

Nella vita di tutti i giorni, sebbene si cerchi di non abusarne, può succedere di aver bisogno di un farmaco. Molti prodotti anche da banco, quindi che non necessitano della ricetta medica per essere acquistati, aiutano in diverse situazioni di malessere come mal di testa, mal di gola o malanni di stagione.

La cosa più importante, però, è quella di non prescriversi da soli farmaci senza essere pienamente sicuri di averne bisogno né di esagerare con le quantità e la durata della terapia: questi errori, infatti, possono costare cari a chi li commette poiché ogni farmaco ha delle controindicazioni che è meglio non vivere.

Di recente, poi, la ricerca nel settore ha portato alla luce alcune problematiche relative a un farmaco nello specifico: si tratta di uno dei più usati. Ecco cosa causa a chi lo consuma.

Non abusare di questo farmaco, può fare male

La comunità scientifica controlla quotidianamente tutti i farmaci che sono sul mercato e analizza in particolar modo la loro sicurezza per la salute di chi li assume. Di recente, si è reso noto che uno dei medicinali più diffusi in Italia ma non solo potrebbe avere un potere cancerogeno, quindi potrebbe favorire l’insorgenza del cancro. La ricerca è stata condotta dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano Bicocca con lo IARC, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Analizzando 400 diverse sostanze contenute in questo farmaco, secondo l’articolo della studiosa Laura Rizzi pubblicato su www.sifweb.org, si è scoperto che queste sono possibilmente cancerogene, probabilmente cancerogene o addirittura sicuramente cancerogene per l’uomo.

Si tratta dei medicinali antivirali e di alcune classi di antibiotici che, poiché agiscono sul microbioma e modificano l’equilibrio della composizione della flora intestinale, a lungo andare se assunti per un determinato periodo (non breve) possono favorire l’insorgere del tumore al colon.

L’ultima classe che fa preoccupare

Oltre ai farmaci antivirali e agli antibiotici, anche i farmaci che rilasciano ormoni potrebbero finire al centro di una ricerca più approfondita. Secondo gli studi compiuti dall’Università Bicocca, infatti, alcuni di questi potrebbero incrementare il rischio di cancro all’utero e al seno.

Parallelamente, anche gli steroidi anabolizzanti possono aumentare il rischio di cancro al fegato e alla prostata. In ogni caso, se si è in cura con uno di questi farmaci, è bene chiedere consiglio al proprio medico curante e affidarsi a lui.