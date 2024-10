Questo non è ammissibile: Asia Argento ‘massacrata’ da lui | Ecco come l’ha ‘ridotta’ in pochi minuti

Asia Argento finisce in una sorta di ring mediatico in cui in questa occasione è lei ad incassare un pesante ko. I fan sono sconvolti

Forse non avrebbe mai immaginato, Asia Argento, di finire scaraventata nel vortice di una durissima polemica, uno scontro senza quartiere e senza esclusioni di colpi dal quale, con ogni probabilità, non è uscita nel migliore dei modi.

La nota attrice romana figlia del ‘mago del thriller’, il regista Dario Argento, è stata ospite durante lo scorso fine settimana, di ‘Verissimo‘, il talk show di Canale 5 condotto come di consueto da Silvia Toffanin.

E proprio come tutti gli ospiti che si avvicendano all’interno del programma, Asia Argento si è sottoposta di buon grado alle domande, spesso legate a vicende molto intime, della bella conduttrice veneta. E le risposte si sono rivelate tutt’altro che banali o scontate.

Il tema più delicato affrontato dall’attrice romana è quello relativo alla sua discussa e ormai antica relazione con Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan. La storia d’amore tra l’Argento e l’ex cantante dei Bluvertigo, ora produttore discografico, ha lasciato strascichi quanto mai polemici.

Asia Argento, accuse mirate e immediata controreplica: parole di una durezza inaudita

Durante il confronto con Silvia Toffanin, Asia ha parlato proprio del suo ex compagno in termini non proprio lusinghieri, partendo dal rapporto con la loro unica figlia, Anna Lou: “Lui è fortunato ad avere una figlia così, penso che lui lo sappia, ma non ne approfitta“.

Subito dopo è partito l’attacco personale nei confronti di Morgan: “Spero torni a essere Marco, quel bambino eterno che era. X Factor e le altre trasmissioni non gli hanno fatto un favore. Uno che ha problemi di dipendenza ha bisogno di toccare il fondo. Lui è preda del suo ego, mi dispiace dirlo ma forse sentirmi dire queste cose può servirgli“.

Asia Argento, la risposta è esagerata: forse avrebbe potuto evitare

Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato. Chiamato in causa in questo modo, l’ex leader dei Bluvertigo non ha usato giri di parole nel rispondere alla sua ex compagna: “Che a dire certe cose sia una che si è fumata pure il brillantante della lavastoviglie fa venire i nervi“.

Morgan è una furia inarrestabile, un fiume in piena: “È uno schifo, è andata in televisione a dire a tutta Italia cose che mettono in cattiva luce una persona, con nome e cognome, in assenza di questa persona che non può quindi difendersi o dire altrettante miserie di lei come sarebbe giusto“. Appuntamento alla prossima puntata…