Questo oggetto mi ha cambiato la vita: LIDL, a 5.99€ è un regalo vero e proprio | Lo userai più volte al giorno

Non devi assolutamente perderti questo oggetto alla LIDL che ti cambierà la vita a poco meno di 6 euro. Non è un sogno è la realtà.

I discount sono sempre più popolari in Italia ma anche nel mondo della grande distribuzione alimentare. Non è neanche vero che questi attirano solamente persone nelle fasce di reddito più basse perché in realtà la clientela è particolarmente eterogenea e ci sono anche persone generalmente considerate altospendenti.

La loro popolarità non è dovuta meramente all’economicità dei prodotto che è possibile trovarvi all’interno ma anche a un cambio totale di scelte di marketing che hanno portato spesso questi discount a fare scelte di sostenibilità ambientale.

Sicuramente il primo fattore ad attirare di questo tipo di supermercati è il risparmio. Infatti, i prodotti sono venduti a dei prezzi decisamente più invitanti rispetto ai supermercati tradizionali. Spesso i discount riescono a mantenere alta la qualità andando a limitare i costi da altre parti.

Per esempio, cercano di avere una ridotta spesa operativa, limitando il numero di brand presenti al suo interno e cercando di promuovere il loro marchi su cui il margine è maggiore e i costi ridotti. Questo permette anche di ridurre di conseguenza i costi per l’autopromozione e dà anche la possibilità di controllare meglio la qualità dei prodotti venduti.

La trasformazione dei discount

Oggigiorno i consumatori sono sempre più attenti alla spesa e alla qualità dei prodotti. Per questo motivo per sopravvivere i discount si sono dovuti adattare. La qualità è migliorata nel tempo, soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento di prodotti freschi. Spesso all’interno dei discount c’è anche una sezione dedicata alla vendita di prodotti freschi e biologici.

Anche la modalità di imballaggio è cambiata, andando sempre di più a preferire confezioni senza plastica e che hanno un basso impatto ambientale. Spesso è possibile trovare anche prodotti sfusi. Anche il modo di vendere è cambiato.

Prodotto da non perdere assolutamente al Lidl

Ci sono in questi supermercati sempre più casse automatiche o app di delivery che permettono di mappare meglio le tendenze di acquisto e ottimizzare l’approvvigionamento delle scorte. In questo modo anche la user experience è diventata più efficace.

Adesso c’è un prodotto al Lidl veramente speciale da non perdere: la bilancia pesa persone. Questa offre una misurazione immediata con la funzione step-on. Sembra essere dotata di una tecnologia a 4 sensori, visualizza il peso in kg, lb o st. La pedana in vetro di sicurezza da 6 mm garantisce robustezza. Batteria inclusa. Dimensioni compatte: 30 x 2,3 x 30 cm.