Questo sì e quello no | Ecco tutti i BONUS per il 2025, cittadini contrariati: le novità dividono l’Italia intera

Le novità del 2025 prevedono l’eliminazione di molti Bonus fin’ora erogati. Ecco quello che cambierà

Manca davvero pochissimo all’arrivo dell’anno nuovo e tanti sono i cambiamenti e le novità previste, soprattutto in termini di Bonus.

Non si può negare che negli ultimi anni, il Governo ha supportato i cittadini erogando numerose agevolazioni alcune delle quali sono state un’importante supporto per alcuni settori. Esempio ne è il Superbonus 110%.

Di recente invece, proprio in seguito all’incremento generale dei prezzi e delle bollette, un altro importante incentivo Bonus bollette 2024, è venuto in aiuto delle famiglie soprattutto delle più bisognose.

Cosa cambierà invece nel 2025? Molti dei Bonus possiamo anticiparvi non ci saranno più. Scopriamo allora quali non saranno confermati nei prossimi paragrafi.

Bonus 2025, tutto sta per cambiare

Come anticipato, nel 2025, molti dei bonus oggi conosciuti, saranno rimossi e con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio, sarà meglio chiarito quali incentivi in vigore nel 2024 non saranno rinnovati per il prossimo anno.

Tra questi rientrano contributi destinati alla mobilità, incentivi per l’edilizia e agevolazioni per l’acquisto di dispositivi tecnologici.

Bonus 2025, ecco quelli che non ci saranno più

Andiamo ora a vedere nel dettaglio quali saranno i bonus che non saranno riproposti nel 2025 e la loro scadenza. Di seguito, come riporta brocardi.it, i dettagli. Ecosismabonus: questo bonus, che riguarda le spese per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, scadrà il 31 dicembre 2024. Bonus caldaie: consentiva una detrazione tra il 50% e il 65% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di nuove caldaie. Bonus verde: il bonus rivolto alle spese per la sistemazione di giardini e aree verdi private di edifici esistenti. Bonus pellet e Bonus acqua potabile: anche questi due bonus, verranno aboliti.

Bonus colonnine di ricarica: il contributo per l’acquisto di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che copriva l’80% della spesa, non sarà più operativo dal 2025. Bonus carburante per i lavoratori: fino a 200 euro di bonus carburante per i lavoratori dipendenti del settore privato. Bonus decoder e TV: il bonus per l’acquisto di TV e decoder compatibili con i nuovi standard di trasmissione (DVBT-2/HEVC). Bonus Internet da 100 euro: l’incentivo per l’acquisto di abbonamenti alla banda larga e per la fibra ottica. Questo bonus, introdotto per incentivare l’accesso alla rete veloce, non avrà una nuova edizione. E’ bene ricordare che le novità saranno ufficializzate con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, ma è ormai chiaro che questi incentivi non saranno più presenti nel panorama fiscale dal prossimo anno.