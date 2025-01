Qui Europa League – Le probabili formazioni di Lazio e Roma

Scelte obbligate per Baroni, titolarissimi per Ranieri: le scelte per l’ultima giornata della fase campionato

Ultima giornata della League Phase di Europa League per le squadre della Capitale, che si preparano ad affrontare, con pressioni differenti, due squadre ancora in lotta per i propri obiettivi. La Lazio, ormai certa dei playoff e praticamente sicura di uno fra i primi tre posti della classifica, sarà ospitata dai portoghesi del Braga, in corsa per la zona playoff a -2 punti dall’ultimo posto disponibile; la Roma, invece, necessita di una vittoria, che significherebbe qualificazione agli spareggi, contro i tedeschi dell’Eintracht, forti del secondo posto in classifica ma non ancora matematicamente certi della qualificazione diretta agli ottavi, viste le troppe squadre racchiuse in pochi punti (sole tre lunghezze in più del Galatasaray e del Bodo Glimt noni, ndr).

Verso Braga-Lazio, scelte obbligate per Baroni

I biancocelesti sono in piena emergenza: dieci assenti tra squalificati di lusso (Zaccagni e Rovella), infortunati (Tavares, Vecino, Patric, Lazzari) e fuori lista (Hysaj, Castrovilli e il neoacquisto Ibrahimovic). Non solo: non hanno svolto la rifinitura Guendouzi e Dia. Non certa, dunque, la loro convocazione, poichè è da valutare l’entità del loro stop. A guidare l’attacco sarà Castellanos, supportato da Tchaouna, Pedro e Noslin sulla linea dei trequartisti; come mediana pronta la conferma di Dele-Bashiru. Al suo fianco è stato provato Mario Gila. Giocherà Mandas tra i pali, mentre in difesa obbligati Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegrini. Pronti in panchina, e quindi a subentrare a gara in corso, diversi giovani della Primavera. In programma alle 19 di oggi la conferenza stampa di mister Baroni.

Roma – Eintracht, 11 titolari per Ranieri

Tornano i titolari per Claudio Ranieri. In porta confermato Svilar, protetto da Hummels, Mancini e Ndicka; i quinti saranno Angelino a sinistra e, sulla corsia opposta, Saelemaekers. A centrocampo si scivola con Paredes e Konè, mentre è in corso un ballottaggio tra Pellegrini e Pisilli. In attacco tandem composto da Dybala e Dovbyk. Tra poco andrà in scena la conferenza stampa di Ranieri e Hummels, live sui canali social della società giallorossa.