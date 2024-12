Qui nessuno ha dimenticato il borgo di NERONE | Nel Lazio in pochi lo conoscono ma gli americani ci vanno ogni anno, posto spettacolare

Se vuoi organizzare una visita all’insegna del relax, della storia e della natura, allora dovresti scegliere il borgo di Nerone.

Se deciderai di dirigerti proprio qui, la tua gita fuori porta diventerà un’esperienza indimenticabile, perché si tratta di un posto conosciuto da pochi, dove sono custoditi segreti e memorie del passato.

Il borgo di Nerone è noto a tutto il popolo americano: non perderti il piacere di fare un tuffo indietro nel tempo, alla scoperta degli eventi storici del nostro Paese.

Mare, buona cucina, scorci da cartolina fanno da sfondo al luogo che un tempo ha ospitato la residenza dell’imperatore dell’Antica Roma.

Il borgo di Nerone si trova a due passi dalla città eterna: ecco dov’è, come fare a raggiungere questo piccolo ma speciale comune del Lazio.

Borgo di Nerone, il comune del Lazio poco noto in cui ha vissuto l’imperatore romano

Come suggerisce il nome stesso con il quale il borgo viene identificato, questo piccolo comune del Lazio è legato alla figura e alle gesta di uno dei più temuti imperatori dell’antica Roma. Stiamo parlando di Nerone, che aveva proprio in quest’area della regione una splendida villa, di circa 800 metri quadri.

Della dimora imperiale rimangono tutt’ora intatti e visibili vecchi resti preziosi ma la storia del borgo di Nerone è connotata anche da altri eventi importanti, ricordati ancora oggi, per i quali parecchi americani fanno visita al comune in questione ogni anno. Qui infatti, è possibile vedere uniformi, armi, documenti e piani di battaglia risalenti agli anni 40′. C’è un museo speciale, che custodisce la memoria del secondo conflitto mondiale e tanti reperti dell’epoca, ritrovati sul fondale del mare. Scopriamo come si chiama il borgo di Nerone, come arrivarci e che cos’è che attrae turisti e appassionati.

Il luogo speciale dove storia e natura sembrano essersi date appuntamento

Il borgo di cui parliamo si chiama Anzio e si trova a circa 62 km da Roma, dunque si può raggiungere in poco più di un’ora d’auto, partendo dalla capitale. Anzio è diventata famosa per via dello sbarco delle truppe americane nel 1944.

Al di là dell’evento che ha segnato la storia d’Italia nel corso della seconda guerra mondiale, Anzio è un borgo tutto da scoprire. Qui infatti si può fare un vero viaggio attraverso i piaceri della buona tavola, e la bellezza della natura. L’acqua cristallina, le viuzze del centro storico, le meravigliose spiagge e le grotte, fanno del Borgo di Nerone un’autentica perla del Lazio, scelta da tanti come località balneare dove trascorrere le proprie vacanze.